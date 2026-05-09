Сиквел The Sinking City стане зовсім іншою грою, оскільки розробники вирішили суттєво змінити ігровий процес, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Pragmata вже продала 2 мільйони копій: що стоїть за успіхом науково-фантастичного бойовика

Що відомо про The Sinking City?

Натхненний творами Говарда Лавкрафта горор вийшов у світ в 2019 році та розповів історію приватного детектива Чарльза Ріда, який розслідував надприродні події у затопленому місті Окмонт, йдеться на сайті Frogwares.

Трейлер гри: дивіться відео

Гра отримала непогану реакцію публіки. Критики поставили їй 71/100, а рейтинг від геймерів склав 6.1/10 (версія для ПК), за версією metacritic.

Найбільше похвали проєкт отримав за сюжетну складову, "лавкрафтівський" вайб та механіки розслідування.

Знайшлося місце й для критики, оскільки проєкт не вразив бойовою системою та мав чимало технічних проблем.

Унікальне поєднання детективного геймплею та елементів міфології Ктулху в The Sinking City заінтригує шанувальників творів Г. Ф. Лавкрафта, навіть якщо певні недоліки зрештою завадять їй справді запам'ятатися як найкращій грі про Ктулху з коли-небудь створених,

– зазначають у виданні Ragequit.gr.

Хоча гра часом і дратує, захопливі історії, захоплююче оточення та пам'ятні персонажі в The Sinking City роблять її однією з найкращих ігор з лором Ктулху,

– вважають в IGN.

Які зміни чекають на геймерів у сиквелі?

Схоже, що врахувати зауваження Frogwares постараються в сиквелі, новий трейлер якого студія випустила 7 травня.

У ньому можна побачити все ту ж гнітючу атмосферу та химерних потвор, створених за мотивами творів Лавкрафта на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Місцем дії стане похмуре містечко Аркгем, перетворене на руїни містичною силою. В ролі протагоніста виступить Келвін Рафферті, який спробує врятувати свою кохану з таємничого сну, в який та потрапила через його власну необережність.

Трейлер сиквелу: дивіться відео

Якщо атмосфера сиквелу цілком нагадує оригінал, то зовсім іншим видається ігровий процес майбутньої новинки.

Як зазначили самі розробники в коментарі для gamedev.dou.ua, вони вирішили зробити більший акцент на бойовій системі та механіках "виживання", дещо відійшовши від детективної складової у бік класичної формули горор-ігор.

Ми змістили акцент на бої та дослідження, проте розслідування залишається важливим аспектом. Це історія більш особиста для головного героя, але вона зберігає притаманний нам стиль "сірої моралі" та лавкрафтівського духу,

– говорить Олександр Гресько, керівник розробки у Frogwares.

У Frogwares обіцяють, що гравцям доведеться економити ресурси, завбачливо обирати спорядження та робити чимало важких рішень, які впливатимуть на сюжет.

Коли вийде гра?

Реліз The Sinking City 2 планується вже влітку 2026 року і цілком зрозуміло, що в грі буде присутня українська локалізація.

Проєкт вийде на PS5, Xbox Series X|S та ПК, а просто зараз її вже можна додати в список бажаного в Steam.