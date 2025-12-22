Причиною такого рішення стало порушення регламенту конкурсу, пов'язане з технологіями створення контенту, яке виявили вже після церемонії нагородження, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Польські аналітики передбачили дати виходу The Witcher 4 та сиквелу Cyberpunk 2077

Організатори церемонії, що відбулася 19 грудня, оголосили про перегляд результатів голосування на своїй сторінці в соцмережі Bluesky.

The IGAs Nomination Committee is officially retracting Debut Game and Game of the Year, awarding both categories to new recipients. Additionally, we are retracting one of the Indie Vanguard recipients. Full details can be found in our FAQ under Game Eligibility: www.indiegameawards.gg/faq



[image or embed] — The Indie Game Awards (@indiegameawards.gg) 20 грудня 2025 р. о 20:45

Згідно з оновленими даними, найкращою інді-грою 2025 року тепер вважається головоломка Blue Prince від студії Dogubomb. Титул за найкращий дебют перейшов до горору на виживання Sorry We're Closed від команди à la mode games.

Чому Clair Obscur: Expedition 33 позбавили нагороди?

Підставою для дискваліфікації Clair Obscur: Expedition 33 стало використання генеративного штучного інтелекту в процесі розробки. Ситуацію ускладнив той факт, що на етапі відбору представник студії Sandfall запевнив комітет у відсутності згенерованого контенту, що згодом виявилося неправдою.

Відбірковий комітет пояснив, що хоча спірні матеріали згодом були видалені з гри за допомогою патчу, сам факт їх використання порушує умови участі. Попри визнання високої якості проєкту, організатори вирішили діяти принципово.

Втім, втрата цих двох статуеток навряд чи суттєво зашкодить загальній репутації гри, оскільки, за даними трекера GOTYIndex, в її активі вже налічується понад 120 нагород "Гра року" від інших видань.

Що являє собою новий переможець – Blue Prince?

Blue Prince від студії Dogubomb – це атмосферна стратегічна головоломка від першої особи, яку критики називають "архітектурним роуглайтом".

Сюжет обертається навколо Саймона, спадкоємця ексцентричної родини, який досліджує загадковий маєток Маунт-Холлі, як зазначається на сторінці грив Steam. Головна особливість гри полягає в механіці "магічного креслення": гравець сам будує планування будинку, щодня обираючи та розміщуючи нові кімнати зі випадкового набору.

Кожна кімната має унікальні властивості та секрети, а ресурси гравця – кроки – суворо обмежені. Мета гри – знайти міфічну Кімнату 46, існування якої оповите таємницею.

Геймплей вимагає ретельного планування маршруту, адже маєток постійно змінюється, а невдалі рішення змушують починати дослідження заново, хоча прогрес у розкритті історії зберігається.