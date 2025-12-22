Причиной такого решения стало нарушение регламента конкурса, связанное с технологиями создания контента, которое обнаружили уже после церемонии награждения, рассказывает 24 Канал.

Организаторы церемонии, состоявшейся 19 декабря, объявили о пересмотре результатов голосования на своей странице в соцсети Bluesky.

Комитет по номинациям IGAs официально отзывает Дебютную игру и Игру года, присуждая обе категории новым лауреатам. Дополнительно, мы отзываем одного из получателей Indie Vanguard. Полную информацию вы можете найти в нашем FAQ в разделе "Право на награждение игр": www.indiegameawards.gg/faq



Согласно обновленным данным, лучшей инди-игрой 2025 года теперь считается головоломка Blue Prince от студии Dogubomb. Титул за лучший дебют перешел к хоррору на выживание Sorry We're Closed от команды à la mode games.

Почему Clair Obscur: Expedition 33 лишили награды?

Основанием для дисквалификации Clair Obscur: Expedition 33 стало использование генеративного искусственного интеллекта в процессе разработки. Ситуацию осложнил тот факт, что на этапе отбора представитель студии Sandfall заверил комитет в отсутствии сгенерированного контента, что впоследствии оказалось неправдой.

Отборочный комитет объяснил, что хотя спорные материалы впоследствии были удалены из игры с помощью патча, сам факт их использования нарушает условия участия. Несмотря на признание высокого качества проекта, организаторы решили действовать принципиально.

Впрочем, потеря этих двух статуэток вряд ли существенно повредит общей репутации игры, поскольку, по данным трекера GOTYIndex, в ее активе уже насчитывается более 120 наград "Игра года" от других изданий.

Что представляет собой новый победитель – Blue Prince?

Blue Prince от студии Dogubomb – это атмосферная стратегическая головоломка от первого лица, которую критики называют "архитектурным роуглайтом".

Сюжет вращается вокруг Саймона, наследника эксцентричной семьи, который исследует загадочное поместье Маунт-Холли, как отмечается на странице грив Steam. Главная особенность игры заключается в механике "магического чертежа": игрок сам строит планировку дома, ежедневно выбирая и размещая новые комнаты из случайного набора.

Каждая комната имеет уникальные свойства и секреты, а ресурсы игрока – шаги – строго ограничены. Цель игры – найти мифическую Комнату 46, существование которой окутано тайной.

Геймплей требует тщательного планирования маршрута, ведь поместье постоянно меняется, а неудачные решения заставляют начинать исследование заново, хотя прогресс в раскрытии истории сохраняется.