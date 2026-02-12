Это решение уже повлекло финансовые трудности для компании, из-за чего даже пришлось сократить штат сотрудников. На это пошли ради сохранения ресурсов для будущего запуска проекта, как рассказал руководитель студии Рафаэль ван Лироп на своей странице в LinkedIn.

Почему разработчики пошли на такие радикальные меры?

Ван Лироп объяснил, что игре нужно больше времени на подготовку перед дебютом. Из-за отсутствия релиза в 2026 году Hinterland потеряет значительную часть ожидаемой прибыли.

Чтобы обеспечить дальнейшую разработку Blackfrost и поддержку других игр, руководство решило уволить 10 из примерно 100 работников, а также не продлевать контракты с четырьмя специалистами.

Он назвал этот день очень тяжелым для студии и выразил соболезнования тем, кто попал под сокращение. Он отметил, что вины сотрудников в этой ситуации нет – каждый из них является замечательным человеком и выдающимся разработчиком.

По словам руководителя Hinterland, студия станет слабее без этих специалистов, и команда будет по ним скучать.

Несмотря на эти изменения, работа над другими проектами продолжается. В частности, финальная пятая часть сюжетной кампании Wintermute для оригинальной игры The Long Dark выйдет по графику – 31 марта.

The Long Dark – игра, которая принесла славу Hinterland

The Long Dark в свое время стал фундаментальным проектом для жанра симуляторов выживания, который завоевал сердца игроков своей суровой атмосферой и бескомпромиссным реализмом.



Главной особенностью игры стала эпизодическая сюжетная кампания Wintermute, развитие которой длилось много лет. Именно из-за этого длительного пути вокруг игры сформировалось чрезвычайно лояльное сообщество, которое ценит Hinterland за внимание к деталям и атмосферность.