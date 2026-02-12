Кого добавили в Diablo 2?

В Diablo II: Resurrected стартовало обновление Reign of the Warlock – и оно стало историческим. Игра впервые за более чем 25 лет получила совершенно новый класс. Последний раз список персонажей расширялся еще в эпоху дополнения Diablo II: Lord of Destruction, пишет TheGamer.

Смотрите также Авторы Until Dawn назвали дату выхода космического хоррора Directive 8020

Главная новинка – Варлок. Это персонаж, который специализируется на демонологии и запрещенных знаниях. В отличие от Некроманта, его механика построена не только на вызове существ, но и на взаимодействии с ними через систему "связывания".

Варлок может призывать трех демонов:

Goatman – агрессивный ближний боец.

Tainted – демон с контрольными и дебафф-способностями.

Defiler – существо с разрушительными магическими атаками.

Ключевая механика – возможность связать одного демона одновременно и получить доступ к его уникальным умениям, говорится на странице игры на сайте Xbox. Когда необходимость в нем исчезает, игрок может поглотить демона, временно получив бафы и характеристики, которые зависят от типа существа. Это добавляет гибкости и создает ротационную модель геймплея вместо пассивного призывания.

Разработчики подчеркивают, что каждое решение проверялось на соответствие духу оригинала. Команда неоднократно отказывалась от слишком смелых идей, если они выбивались из стилистики классической Diablo 2. Цель была проста – новый класс должен ощущаться так, будто он существовал здесь всегда.

Анонс большого обновления: смотрите видео

Reign of the Warlock можно скачать уже сегодня. По данным Engadget, цена составляет 25 долларов.

Расширенный финал и новые вызовы

Reign of the Warlock не ограничивается новым классом. Значительно расширен контент для поздней стадии игры.

Enhanced Terror Zones теперь позволяют игрокам самостоятельно выбирать акты, которые будут "терроризированы". Это повышает сложность, но и увеличивает вознаграждения. В сложности Hell появляются Heralds of Terror – враги, усиливающиеся с каждой встречей.

Победа над боссами терроризированных актов может принести мистические статуи. Если объединить их в Кубе Хорадрика, открывается доступ к новому бою против Colossal Ancients – одного из самых жестких испытаний в игре.

Отдельно стоит упомянуть улучшение качества игры:

Встроенные loot-фильтры.

Возможность складывать предметы в стеши со специальными вкладками для материалов.

The Chronicle – система, фиксирующая все найденные уникальные предметы, сетовые вещи и рунные слова с информацией о месте их получения.

Напомним, Blizzard выпустила Diablo 2: Resurrected более пяти лет назад для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, как пишет IGN. Нынешнее обновление – это ответ на многолетние запросы сообщества. Игра, которая всегда ассоциировалась с хардкором, получила современные инструменты без потери аутентичности.