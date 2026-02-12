Кого додали в Diablo 2?

У Diablo II: Resurrected стартувало оновлення Reign of the Warlock – і воно стало історичним. Гра вперше за понад 25 років отримала абсолютно новий клас. Востаннє список персонажів розширювався ще в епоху доповнення Diablo II: Lord of Destruction, пише TheGamer.

Головна новинка – Варлок. Це персонаж, який спеціалізується на демонології та заборонених знаннях. На відміну від Некроманта, його механіка побудована не лише на виклику істот, а й на взаємодії з ними через систему "зв’язування".

Варлок може призивати трьох демонів:

Goatman – агресивний ближній боєць.

Tainted – демон із контрольними та дебафф-здібностями.

Defiler – істота з руйнівними магічними атаками.

Ключова механіка – можливість зв’язати одного демона одночасно та отримати доступ до його унікальних умінь, йдеться на сторінці гри на сайті Xbox. Коли необхідність у ньому зникає, гравець може поглинути демона, тимчасово отримавши бафи й характеристики, які залежать від типу істоти. Це додає гнучкості та створює ротаційну модель геймплею замість пасивного прикликання.

Розробники підкреслюють, що кожне рішення перевірялося на відповідність духу оригіналу. Команда неодноразово відмовлялася від занадто сміливих ідей, якщо вони вибивалися зі стилістики класичної Diablo 2. Мета була проста – новий клас має відчуватися так, ніби він існував тут завжди.

Анонс великого оновлення: дивіться відео

Reign of the Warlock можна завантажити вже сьогодні. За даними Engadget, ціна складає 25 доларів.

Розширений фінал і нові виклики

Reign of the Warlock не обмежується новим класом. Значно розширено контент для пізньої стадії гри.

Enhanced Terror Zones тепер дозволяють гравцям самостійно обирати акти, які будуть "тероризовані". Це підвищує складність, але й збільшує винагороди. У складності Hell з’являються Heralds of Terror – вороги, що посилюються з кожною зустріччю.

Перемога над босами тероризованих актів може принести містичні статуї. Якщо об’єднати їх у Кубі Хорадрика, відкривається доступ до нового бою проти Colossal Ancients – одного з найжорсткіших випробувань у грі.

Окремо варто згадати покращення якості гри:

Вбудовані loot-фільтри.

Можливість складати предмети у стеші зі спеціальними вкладками для матеріалів.

The Chronicle – система, що фіксує всі знайдені унікальні предмети, сетові речі та рунні слова з інформацією про місце їх отримання.

Нагадаємо, Blizzard випустила Diablo 2: Resurrected понад п'ять років тому для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch, як пише IGN. Нинішнє оновлення – це відповідь на багаторічні запити спільноти. Гра, яка завжди асоціювалася з хардкором, отримала сучасні інструменти без втрати автентичності.