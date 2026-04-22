Не Steam или даже EGS, а GOG может порадовать пользователей раздачей игры, информирует 24 Канал.

Бесплатный хоррор для ПК?

ПК-геймерам повезло на очередную бесплатную видеоигру.

На этот раз каждый желающий может получить атмосферный хоррор от первого лица, выпущенный в 2022 году студией Studio Chien d'Or – The Whispering Valley.

В нем игроки возьмут на себя роль путешественника, который оказался в одном из поселков провинции Квебек в 1896 году. Уединенное село, куда герой попадает из-за загадочного письма, оказывается опустевшим, поэтому вам придется исследовать его заброшенные дома, разрушенные тропы и причудливые закоулки чтобы узнать что случилось с жителями.

Рейтниг игры в GOG составляет 3.9/5 (8 рецензий), в то время как другом популярном магазине Steam игра заслужила уровень отзывов "очень одобрительные", с 89% положительных рецензий из 157.

Трейлер игры: смотрите видео

Игроки хвалят атмосферную подачу, хороший звуковой дизайн, что иногда пробирает до костей, увлекательную историю и уровень детализации в окружении.

Среди недостатков отмечают несколько медленный темп повествования, короткую продолжительность игры, частые экраны загрузки и некоторые баги в интерфейсе, информирует Gamerant.

В общем, бесплатно вы получите атмосферный инди-горор на несколько часов, что является хорошим предложением, особенно для поклонников игр подобного жанра.

Правда действовать придется быстро, поскольку игра будет бесплатной до 28 апреля.

