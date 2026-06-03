Как "выстрелил" новый инди-хит?

Долгожданный релиз экшн-приключения Mina the Hollower стал настоящим спасательным кругом для студии Yacht Club Games. Всего за первые три дня после выхода игра разошлась тиражом в 300 000 копий по всему миру. Проект доступен на широком спектре платформ, включая персональные компьютеры через сервис Steam, а также консоли PlayStation 5, Xbox Series X/S и новую Nintendo Switch 2. Об этом сообщает издание Game Developer со ссылкой на официальные данные от разработчиков.

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Для небольшой команды из 15 человек этот успех стал результатом изнурительной шестилетней работы. Разработку Mina the Hollower сопровождали многочисленные трудности, а сам процесс создания затянулся значительно дольше, чем планировали изначально.

В конце 2025 года студия была вынуждена отложить релиз, чтобы уделить больше времени финальной шлифовке продукта и обеспечить высокое качество геймплея. В тот критический момент финансовое состояние Yacht Club Games было довольно шатким, что вынуждало руководство принимать сложные управленческие решения.

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Это была ситуация "пан или пропал",

– прокомментировал положение дел соучредитель студии Шон Веласко.

Ситуация обострялась тем, что студия фактически исчерпала свой капитал, накопленный за предыдущие годы. Из-за дефицита ресурсов разработчики поставили на паузу свой другой амбициозный проект – трехмерную версию легендарной Shovel Knight. Все силы и финансы бросили на достройку Mina the Hollower.

Трейлер Mina the Hollower: смотрите видео

Несмотря на веру в успех, компания прошла через болезненный этап сокращения штата, чтобы сосредоточить остатки ресурсов на главной цели. Таким образом, судьба всего коллектива зависела исключительно от того, как игроки встретят новое приключение.

Перед релизом руководство студии очертило четкие финансовые ориентиры, которые бы позволили компании оставаться на плаву без сторонней помощи. Продажи на уровне 100 000 единиц считали неудовлетворительными, тогда как выход на показатель в 200 000 копий давал надежду на стабильность.

Если мы продадим 500 000 копий, то все будет замечательно. Если продадим даже 200 000 – это будет действительно очень хорошо. А вот 100 000 – это уже не так весело,

– заявил Шон Веласко в декабре прошлого года.

Полученный результат в 300 000 проданных единиц за считанные дни превзошел оптимистичные прогнозы разработчиков. Это означает, что Yacht Club Games теперь имеет достаточно средств для продолжения независимой деятельности. Студии больше не нужно искать внешних инвесторов или прибегать к новым увольнениям работников.

Удачный старт на Nintendo Switch 2 и других платформах подтвердил, что аудитория до сих пор высоко ценит качественные пиксельные игры с глубоким игровым процессом, даже если их создание требует многих лет ожидания.

Теперь, когда финансовая стабильность восстановлена, команда может снова обратить внимание на отложенные идеи и развивать свою вселенную. Успех Mina the Hollower доказывает, что даже во времена высокой конкуренции и больших бюджетов небольшие студии способны достигать значительных результатов благодаря преданности своему делу и поддержке лояльного сообщества игроков.