Куда нас отправят в следующий раз?

За тридцать лет существования франшизы главные герои Resident Evil боролись с биологической угрозой в США, Европе, Африке и Китае, однако основная серия игр ни разу не переносила игроков на японские острова, где и родилась сама франшиза. Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава озвучил потенциальную возможность наконец показать родину разработчиков как центр событий новой вспышки вируса, пишет издание IGN.

По словам Кумадзавы, эта идея давно витает в офисах Capcom и является близкой для многих участников творческого процесса.

Я думаю, что каждый японский фанат Resident Evil точно задумывался о японском сеттинге. Я также рассматривал такую возможность,

– прокомментировал продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава.

Кумадзава подчеркнул, что поскольку серию Resident Evil преимущественно разрабатывают специалисты из Японии, каждый член команды хотя бы раз обдумывал такой сценарий. Несмотря на то, что до сих пор страна не появлялась в основных играх, продюсер убежден, что это может произойти в будущем.

Такой шаг выглядит логичным на фоне того, как конкуренты уже начали осваивать это направление. Например, серия Silent Hill от Konami в прошлом году сделала смелый шаг, перенеся действие игры Silent Hill f в Японию 1960-х годов, пишет VGC.

Это вызвало бурные обсуждения среди фанатов, которые начали задавать вопросы, почему другая крупная франшиза до сих пор игнорирует собственный дом.

Гибкость временных рамок и инновации

Одним из препятствий для изменения сеттинга фанаты часто считают сложную хронологию серии. Однако Масато Кумадзава развеял эти сомнения, объяснив, что Capcom не придерживается жестких правил относительно временной шкалы. Хотя разработчики начали изображать старение персонажей, начиная с Resident Evil 4, они сохраняют гибкость в том, когда именно разворачиваются события каждой игры.

Продюсер напомнил, что команда уже прибегала к манипуляциям со временем, например, смещая хронологию назад между второй и третьей частями серии. Даже в Resident Evil Requiem присутствуют сцены, происходящие восемь лет назад, а также в более ранние периоды. Это открывает простор для творчества: будущая игра в Японии не обязательно должна быть прямым продолжением текущей сюжетной линии.

Главной целью Capcom остается поддержание свежести серии, чтобы она не стала предсказуемой. Кумадзава вспомнил такие эксперименты, как концепция мегамицета в Resident Evil Village или переключение точек зрения персонажей в Requiem. Эти решения разработчики приняли именно для того, чтобы удержать интерес аудитории, которая может устать от однотипных игровых механик.

Мы не будем идти на компромиссы относительно основных элементов серии, таких как персонажи и события, что разворачиваются, и мы будем продолжать беречь то, что серия ценит больше всего,

– добавил Масато Кумадзава.

Однако он сразу отметил, что игроки в конце концов заскучают, если выпускать одну и ту же игру снова и снова, поэтому команда планирует и в дальнейшем принимать новые вызовы.

Сейчас разработчики сосредоточены на поддержке Resident Evil Requiem, для которой готовят сюжетное расширение. Также в сентябре этого года на большие экраны выйдет новый фильм о Раккун-Сити. Масато Кумадзава заверил, что Requiem, несмотря на свое название, не является финалом серии – это лишь дань уважения прошлым битвам Леона Кеннеди и инциденту в Раккун-Сити, но впереди фанатов ждет еще много нерассказанных историй.