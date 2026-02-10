Разработчики обещают кинематографический опыт, который уже стал визитной карточкой игр The Dark Pictures, с нелинейным сюжетом, где каждое решение может изменить судьбу экипажа. Релиз проекта назначен на 12 мая 2026 года, как отмечается на сайте Bandai Namco.

Чего ждать от космического выживания в Directive 8020?

Сначала выход планировали на октябрь прошлого года, но авторы решили перенести сроки, чтобы обеспечить фанатам лучшее качество продукта и отшлифовать игровой процесс. События разворачиваются на корабле-колонии "Кассиопея", направляющейся к звезде Тау Кита, однако терпит катастрофу.

Главной угрозой для выживших становится инопланетное существо, которое способно принимать облик человека. Игрокам придется использовать смекалку, чтобы перехитрить монстра в условиях постоянной опасности.

Трейлер Directive 8020 – смотрите видео:

Игра появится на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 50 долларов. Вместе с анонсом даты разработчики представили новый напряженный геймплейный трейлер. Для тех, кто оформит предварительный заказ на консолях, предусмотрено бесплатное обновление до расширенного издания.

Этот набор включает цифровой артбук, официальный саундтрек, специальные графические фильтры и комплект обличий для героев в стиле предыдущих игр серии.

Также владельцы делюкс-версии получат доступ к бонусной миссии под названием "Поиск реликвий Dark Pictures". Кроме разветвленного сюжета и сложных моральных дилемм, проект получит текстовый перевод.