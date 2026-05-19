Почему Fortnite вернулся именно сейчас и что это значит для будущего мобильных игр?

Легендарная игра Fortnite снова стала доступной в App Store почти во всех регионах мира, объявила компания Epic на своем сайте. Это возвращение происходит в момент, когда многолетний юридический спор между Epic Games и Apple входит в свою решающую стадию.

Смотрите также Fortnite позволит вам создать NPC с искусственным интеллектом, которые будут реагировать на изменения

Разработчик популярной игры продолжает утверждать, что практика Apple о запрете альтернативных магазинов приложений является незаконной, и этот случай уже вызвал значительный резонанс во всем мире.

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, прокомментировал на платформе X, что возвращение игры предшествует финальной битве Epic против Apple в суде. По его словам, в течение многих лет Apple фрагментировала функции iOS и комиссии по территориям, вела тайные переговоры с регуляторами и намеренно задерживала правосудие:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Fortnite снова появилась в Apple App Store накануне финальной судебной битвы между Epic и Apple. В течение многих лет Apple разделяла функции и тарифы iOS в зависимости от региона, тайно занимала позиции, направленные на избежание регуляторных требований, и намеренно затягивала процесс восстановления справедливости,

– написал Суини.

Когда и как это началось?

Конфликт между двумя гигантами начался еще в 2020 году, напоминает VGC. Тогда Epic Games попыталась обойти стандартную 30-процентную комиссию Apple, добавив возможность прямых платежей внутри Fortnite. В ответ Apple немедленно удалила игру из App Store и аннулировала учетную запись разработчика Epic.

С тех пор компания Epic Games потратила огромные суммы на судебные процессы, пытаясь завоевать право направлять игроков в собственный магазин Epic Games Store, не платя сборов Apple и Google.

Сейчас Epic Games выражает уверенность в своей победе. В заявлении компании говорится, что Apple сообщила Верховный суд США о пристальном внимании регуляторов со всего мира к этому делу. Правительства многих стран пытаются определить, какую ставку комиссии Apple может взимать за покупки на огромных рынках за пределами Соединенных Штатов.

Мы уверены, что как только Apple заставят показать ее расходы, правительства всего мира не позволят мусорным сборам Apple существовать,

– говорят представители Epic Games.

Тим Суини подчеркнул, что это критический момент в борьбе против империи App Store, целью которой является свобода для всех разработчиков и потребителей.

Положительные изменения для разработчиков уже наблюдаются в Японии, Европейском Союзе и Великобритании, где регуляторы принимают законы для ограничения монопольных практик, сообщает Insider Gaming. Однако в Epic Games отмечают, что Apple постоянно пытается уклониться от выполнения этих законов с помощью запугивающих экранов, новых сборов и обременительных требований. Компания призывает регуляторов к реальному обеспечению выполнения правил, чтобы создать открытую и честную экосистему мобильных приложений.

Кому придется подождать?

Интересно, что игра до сих пор не вернулась в австралийский App Store, заметили журналисты IGN. Несмотря на то, что Epic Games выиграла суд в Австралии, где многие условия Apple для разработчиков были признаны незаконными, Apple продолжает их применять.

Epic Games отказывается возвращаться на рынок Австралии на условиях незаконных платежных договоренностей и сейчас ждет окончательного решения суда, которое должно прекратить теперь уже неправомерное поведение техногиганта.

Fortnite сейчас непросто

Возвращение Fortnite происходит в непростой для Epic Games период. В марте компания была вынуждена уволить более 1000 сотрудников, что Тим Суини частично объяснил спадом интереса к игре. Отчет компании за прошлый год показал, что общее количество часов игры снизилось, хотя интерес к сторонним проектам внутри платформы несколько вырос. Чтобы покрыть растущие расходы на поддержку Fortnite, компания даже повысила цены на внутреннюю валюту V-баксы.

Но в компании все не так плохо

Несмотря на эти трудности, финансовые показатели компании остаются значительными:

В прошлом году игроки на персональных компьютерах потратили 1,16 миллиарда долларов в Epic Games Store.

По оценкам аналитиков Statista, общий валовой доход Epic Games за прошлый год составил примерно 6,21 миллиарда долларов.

Сейчас компания продолжает борьбу на многих фронтах, пытаясь сделать свой магазин реальным конкурентом для Steam и преодолеть вызовы, которые ставит взрывной рост платформы Roblox.

Мы будем продолжать борьбу в каждой юрисдикции по всему миру, пока не будет восстановлена конкуренция на рынках цифровых магазинов и платежей повсюду,

– прокомментировал ситуацию Тим Суини.

Вам также будет интересно вспомнить: как Epic Games боролась с Google

Отметим, что Epic Games победила не только Apple, но и Google, напоминает 24 Канал. Конфликт между ними начался в том же 2020 году, когда Epic намеренно добавила в мобильную версию Fortnite собственную систему платежей, которая позволяла обходить стандартную комиссию Google Play.

На тот момент Google требовала до 30% от всех внутриигровых покупок, а Epic называла это монопольной и антиконкурентной практикой. После этого Fortnite удалили из Google Play, а сама Epic подала судебный иск, утверждая, что Google незаконно контролирует распространение приложений на Android и искусственно затрудняет работу альтернативных магазинов приложений, пишет GameSpot.

Судебное противостояние длилось годами и стало одним из самых громких технологических процессов десятилетия. Epic обвиняла Google в том, что компания фактически создала закрытую экосистему вокруг Android, хотя сама операционная система формально считается более открытой, чем у конкурентов.

Во время слушаний обсуждались соглашения Google с производителями смартфонов, ограничения для альтернативных магазинов приложений и механизмы, которые отпугивали пользователей от установки программ вне Google Play. В итоге Epic удалось добиться серьезного давления на Google через антимонопольные претензии.

Кульминацией конфликта стала сделка и изменения, о которых Google объявила в марте 2026 года. Компания согласилась снизить стандартную комиссию Google Play с 30% до 20% для внутренних покупок. Если же разработчик пользуется платежной системой Google, то он получит еще 5% скидки. Кроме этого, Google пообещала упростить установку сторонних магазинов приложений и позволить разработчикам активнее использовать альтернативные платежные системы, пишет TechCrunch.

Одним из символов завершения многолетнего конфликта стало возвращение Fortnite в Google Play по всему миру 19 марта 2026 года. До этого игра уже частично вернулась в США в конце 2025 года, но именно глобальный релиз в марте стал полноценным завершением судебного противостояния между Epic и Google. Epic прямо заявила, что новые правила Google открывают Android для конкуренции между магазинами приложений и платежными системами, отмечает Moneycontrol.

Сколько людей играет в Fortnite в 2026 году?

Несмотря на годы отсутствия в Google Play, Fortnite остается одной из самых популярных игр мира. В 2026 году аудитория игры оценивается в десятки миллионов активных пользователей ежедневно. По разным оценкам аналитиков и данным самой Epic, Fortnite продолжает удерживать более 100 миллионов активных игроков в месяц благодаря постоянным обновлениям, кроссоверам, концертам, новым режимам и поддержке киберспортивной сцены. Reuters также упоминает, что Fortnite до сих пор имеет "миллионы ежедневных активных пользователей" даже после падения популярности по сравнению с пиком предыдущих лет.

Для Epic Games эта война была очень дорогой. Компания потеряла часть мобильной аудитории и сотни миллионов долларов потенциального дохода из-за отсутствия Fortnite в крупных магазинах приложений. В сети годами шли споры о том, оправданной ли была такая стратегия. Часть игроков считала, что Epic пожертвовала собственными доходами ради борьбы с комиссиями, тогда как другие поддерживали компанию из-за ее попытки изменить правила рынка для всех разработчиков.

Как победа Epic Games над Apple и Google в суде повлияет на рынок?

Последствия этой судебной войны могут быть значительно масштабнее самого Fortnite, анализирует 24 Канал. Если крупные цифровые платформы начнут массово снижать комиссии, это изменит экономику всего мобильного рынка. Для разработчиков это означает большую долю прибыли от продаж, дешевле подписки и меньшую зависимость от единого магазина приложений. Особенно важно это для небольших студий, которые ранее теряли почти треть дохода из-за комиссий платформ.

Также победа Epic создает прецедент для других компаний. Теперь крупные технологические корпорации могут столкнуться с новыми антимонопольными исками и требованиями открыть свои экосистемы для сторонних платежных систем и магазинов приложений.

Фактически Epic Games стала компанией, которая заставила индустрию пересмотреть модель "30% комиссии", годами считавшуюся стандартом цифрового рынка. И хотя Google сохраняет значительный контроль над Android, сама структура мобильного рынка после этого дела уже выглядит менее закрытой, чем несколько лет назад.