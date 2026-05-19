Чому Fortnite повернувся саме зараз і що це означає для майбутнього мобільних ігор?

Легендарна гра Fortnite знову стала доступною в App Store майже у всіх регіонах світу, оголосила компанія Epic на своєму сайті. Це повернення відбувається в момент, коли багаторічна юридична суперечка між Epic Games та Apple входить у свою вирішальну стадію.

Розробник популярної гри продовжує стверджувати, що практика Apple щодо заборони альтернативних магазинів додатків є незаконною, і цей випадок уже викликав значний резонанс у всьому світі.

Тім Суїні, генеральний директор Epic Games, прокоментував на платформі X, що повернення гри передує фінальній битві Epic проти Apple у суді. За його словами, протягом років Apple фрагментувала функції iOS та комісії за територіями, вела таємні переговори з регуляторами та навмисно затримувала правосуддя:

Fortnite знову з'явилася в Apple App Store напередодні фінальної судової битви між Epic та Apple. Протягом багатьох років Apple розділяла функції та тарифи iOS залежно від регіону, таємно займала позиції, спрямовані на уникнення регуляторних вимог, та навмисно затягувала процес відновлення справедливості,

– написав Суїні.

Коли та як це почалося?

Конфлікт між двома гігантами розпочався ще у 2020 році, нагадує VGC. Тоді Epic Games спробувала обійти стандартну 30-відсоткову комісію Apple, додавши можливість прямих платежів усередині Fortnite. У відповідь Apple негайно видалила гру з App Store та анулювала обліковий запис розробника Epic.

Відтоді компанія Epic Games витратила величезні суми на судові процеси, намагаючись вибороти право направляти гравців до власного магазину Epic Games Store, не сплачуючи зборів Apple та Google.

Наразі Epic Games висловлює впевненість у своїй перемозі. У заяві компанії йдеться, що Apple повідомила Верховний суд США про пильну увагу регуляторів з усього світу до цієї справи. Уряди багатьох країн намагаються визначити, яку ставку комісії Apple може стягувати за покупки на величезних ринках за межами Сполучених Штатів.

Ми впевнені, що як тільки Apple змусять показати її витрати, уряди всього світу не дозволять сміттєвим зборам Apple існувати,

– кажуть представники Epic Games.

Тім Суїні підкреслив, що це критичний момент у боротьбі проти імперії App Store, метою якої є свобода для всіх розробників та споживачів.

Позитивні зміни для розробників уже спостерігаються в Японії, Європейському Союзі та Великій Британії, де регулятори ухвалюють закони для обмеження монопольних практик, повідомляє Insider Gaming. Проте в Epic Games зазначають, що Apple постійно намагається ухилитися від виконання цих законів за допомогою залякуючих екранів, нових зборів та обтяжливих вимог. Компанія закликає регуляторів до реального забезпечення виконання правил, щоб створити відкриту та чесну екосистему мобільних додатків.

Кому доведеться зачекати?

Цікаво, що гра досі не повернулася до австралійського App Store, помітили журналісти IGN. Попри те, що Epic Games виграла суд в Австралії, де багато умов Apple для розробників були визнані незаконними, Apple продовжує їх застосовувати.

Epic Games відмовляється повертатися на ринок Австралії на умовах незаконних платіжних домовленостей і наразі чекає на остаточне рішення суду, яке має припинити тепер уже неправомірну поведінку техногіганта.

Fortnite зараз непросто

Повернення Fortnite відбувається у непростий для Epic Games період. У березні компанія була змушена звільнити понад 1000 співробітників, що Тім Суїні частково пояснив спадом інтересу до гри. Звіт компанії за минулий рік показав, що загальна кількість годин гри знизилася, хоча інтерес до сторонніх проєктів усередині платформи дещо зріс. Щоб покрити зростаючі витрати на підтримку Fortnite, компанія навіть підвищила ціни на внутрішню валюту V-бакси.

Але в компанії все не так погано

Попри ці труднощі, фінансові показники компанії залишаються значними:

Минулого року гравці на персональних комп'ютерах витратили 1,16 мільярда доларів в Epic Games Store.

За оцінками аналітиків Statista, загальний валовий дохід Epic Games за минулий рік склав приблизно 6,21 мільярда доларів.

Зараз компанія продовжує боротьбу на багатьох фронтах, намагаючись зробити свій магазин реальним конкурентом для Steam і подолати виклики, які ставить вибухове зростання платформи Roblox.

Ми продовжуватимемо боротьбу в кожній юрисдикції по всьому світу, доки не буде відновлено конкуренцію на ринках цифрових магазинів і платежів всюди,

– прокоментував ситуацію Тім Суїні.

Зазначимо, що Epic Games перемогла не лише Apple, а й Google, нагадує 24 Канал. Конфлікт між ними почався у тому ж 2020 році, коли Epic навмисно додала у мобільну версію Fortnite власну систему платежів, яка дозволяла обходити стандартну комісію Google Play.

На той момент Google вимагала до 30% від усіх внутрішньоігрових покупок, а Epic називала це монопольною та антиконкурентною практикою. Після цього Fortnite видалили з Google Play, а сама Epic подала судовий позов, стверджуючи, що Google незаконно контролює розповсюдження застосунків на Android і штучно ускладнює роботу альтернативних магазинів додатків, пише GameSpot.

Судове протистояння тривало роками й стало одним із найгучніших технологічних процесів десятиліття. Epic звинувачувала Google у тому, що компанія фактично створила закриту екосистему навколо Android, хоча сама операційна система формально вважається відкритішою за конкурентів.

Під час слухань обговорювалися угоди Google з виробниками смартфонів, обмеження для альтернативних магазинів застосунків і механізми, які відлякували користувачів від встановлення програм поза Google Play. У підсумку Epic вдалося домогтися серйозного тиску на Google через антимонопольні претензії.

Кульмінацією конфлікту стала угода та зміни, про які Google оголосила у березні 2026 року. Компанія погодилася знизити стандартну комісію Google Play з 30% до 20% для внутрішніх покупок. Якщо ж розробник користується платіжною системою Google, то він отримає ще 5% знижки. Крім цього, Google пообіцяла спростити встановлення сторонніх магазинів застосунків і дозволити розробникам активніше використовувати альтернативні платіжні системи, пише TechCrunch.

Одним із символів завершення багаторічного конфлікту стало повернення Fortnite у Google Play по всьому світу 19 березня 2026 року. До цього гра вже частково повернулася у США наприкінці 2025 року, але саме глобальний реліз у березні став повноцінним завершенням судового протистояння між Epic і Google. Epic прямо заявила, що нові правила Google відкривають Android для конкуренції між магазинами застосунків і платіжними системами, зазначає Moneycontrol.

Скільки людей грає у Fortnite у 2026 році?

Попри роки відсутності у Google Play, Fortnite залишається однією з найпопулярніших ігор світу. У 2026 році аудиторія гри оцінюється у десятки мільйонів активних користувачів щодня. За різними оцінками аналітиків і даними самої Epic, Fortnite продовжує утримувати понад 100 мільйонів активних гравців на місяць завдяки постійним оновленням, кросоверам, концертам, новим режимам і підтримці кіберспортивної сцени. Reuters також згадує, що Fortnite досі має "мільйони щоденних активних користувачів" навіть після падіння популярності порівняно з піком попередніх років.

Для Epic Games ця війна була дуже дорогою. Компанія втратила частину мобільної аудиторії та сотні мільйонів доларів потенційного доходу через відсутність Fortnite у великих магазинах застосунків. У мережі роками точилися суперечки про те, чи виправданою була така стратегія. Частина гравців вважала, що Epic пожертвувала власними прибутками заради боротьби з комісіями, тоді як інші підтримували компанію через її спроби змінити правила ринку для всіх розробників.

Як перемога Epic Games над Apple і Google у суді вплине на ринок?

Наслідки цієї судової війни можуть бути значно масштабнішими за сам Fortnite, аналізує 24 Канал. Якщо великі цифрові платформи почнуть масово знижувати комісії, це змінить економіку всього мобільного ринку. Для розробників це означає більшу частку прибутку від продажів, дешевші підписки та меншу залежність від єдиного магазину застосунків. Особливо важливо це для невеликих студій, які раніше втрачали майже третину доходу через комісії платформ.

Також перемога Epic створює прецедент для інших компаній. Тепер великі технологічні корпорації можуть зіткнутися з новими антимонопольними позовами та вимогами відкрити свої екосистеми для сторонніх платіжних систем і магазинів застосунків.

Фактично Epic Games стала компанією, яка змусила індустрію переглянути модель "30% комісії", що роками вважалася стандартом цифрового ринку. І хоча Google зберігає значний контроль над Android, сама структура мобільного ринку після цієї справи вже виглядає менш закритою, ніж кілька років тому.