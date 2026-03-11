Компанія обґрунтовує цей крок необхідністю покриття витрат на підтримку та розвиток свого головного проєкту, який став справжнім культурним феноменом останніх років, пише GosuGamers.
Як зміняться цінники та обсяги віртуальної валюти в магазині?
Починаючи з 19 березня 2026 року, Epic Games впроваджує нову систему нарахування ігрової валюти V-Bucks. Хоча, на перший погляд, вартість деяких пакетів залишається незмінною, фактично гравці отримуватимуть меншу кількість віртуальних грошей за ту саму ціну в реальній валюті.
Такий підхід багато хто вже назвав прихованою інфляцією всередині ігрового всесвіту. У офіційному повідомленні розробники зазначили, що витрати на функціонування гри істотно зросли, тому підвищення цін є вимушеним кроком, щоб мати змогу оплачувати поточні рахунки за розробку та підтримку серверів.
Зміни торкнуться кожного доступного набору:
- Наприклад, набір за 8,99 долара тепер міститиме лише 800 V-баксів замість звичних 1000.
- Пакет вартістю 22,99 долара пропонуватиме 2400 одиниць валюти замість 2800.
- Набір ціною 36,99 долара гравці отримають 4500 V-баксів замість колишніх 5000.
- Найдорожчий комплект за 89,99 долара тепер міститиме 12 500 одиниць ігрової валюти, що на 1000 менше, ніж раніше.
- Найвідчутнішим подорожчання виявиться для тих, хто купує точну кількість валюти: за 50 V-баксів доведеться заплатити 0,99 долара, тоді як раніше ця сума становила близько 0,50 долара.
Трансформації зазнає і система бойових пропусків
Основний Battle Pass, який раніше коштував 1000 V-баксів, тепер оцінюється у 800 одиниць. Проте ця зміна має і зворотний бік: кількість валюти, яку можна заробити під час проходження сезону, також зменшиться з 1000 до 800 одиниць, пише VGC.
Це означає, що активні гравці все ще зможуть розблокувати наступний пропуск за рахунок винагород попереднього, але додаткові 500 V-баксів, які раніше нараховувалися як бонусні нагороди, будуть скасовані.
Подібним чином зміниться вартість інших перепусток: OG Pass коштуватиме 800 одиниць замість 1000, а Music Pass та Lego Pass обійдуться у 1200 V-баксів замість 1400.
Підписники сервісу Fortnite Crew також відчують зміни, оскільки їхня щомісячна винагорода скоротиться до 800 одиниць валюти.
Єдиною втіхою для фанатів залишається те, що вже придбані подарункові картки з надрукованим номіналом будуть прийматися за старою вартістю під час їх активації.
Контекст цього рішення виглядає доволі суперечливим на тлі фінансових звітів компанії. Минулого року користувачі персональних комп'ютерів витратили в магазині Epic Games Store 1,16 мільярда доларів, а загальна виручка компанії, за оцінками аналітиків, сягнула 6,21 мільярда доларів.
Проте генеральний директор Стів Еллісон нещодавно зауважив, що магазин Epic Games Store є лише мінімально прибутковим. Це пов'язано з низькою маржинальністю ігор від сторонніх розробників та великими витратами на виплати видавцям за щотижневі безкоштовні роздачі ігор. Таким чином, основний фінансовий тягар з підтримки всієї екосистеми знову лягає на плечі гравців Fortnite.