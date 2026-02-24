Куди відправляється Грейс Ешкрофт?

Зовсім скоро ми побачимо головну героїню довгоочікуваної Resident Evil Requiem у Fortnite. Компанія Epic Games запустила спільну промоакцію, в межах якої персонажка Грейс Ешкрофт приєднається до численних інших облич, які вже з'явились у королівській битві раніше, пише GosuGamers.

Дивіться також Fortnite запускає нову систему захисту від читів, натхненну Call of Duty та Valorant

Кампанія приурочена до релізу нової частини серії, який запланований на 27 лютого. Перші зображення скіну опублікував 24 лютого офіційний акаунт The Game Awards у соцмережі X. Таким чином, кросовер підтверджено ще до повноцінного запуску гри.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Які умови для отримання скіна?

Щоб отримати скін без додаткових витрат внутрішньої валюти V-Bucks, необхідно зробити попереднє замовлення Resident Evil Requiem через Epic Games Store – або на сайті, або через десктопний застосунок.

Пропозиція винесена на головну сторінку магазину та діятиме до 27 лютого 2026 року – тобто до дня офіційного релізу.



Так виглядатиме Грейс Ешкрофт у Fortnite / Зображення The Game Awards/Epic Games

Після оформлення передзамовлення скін автоматично закріплюється за акаунтом. Втім, він не з'явиться миттєво. Розсилання нагороди очікується протягом березня 2026 року – вже після виходу гри.

Важлива технічна деталь: акаунт Epic Games Store, з якого оформлено передзамовлення, повинен бути прив'язаний до того самого профілю Fortnite. Якщо використати різні облікові записи, нагорода не буде нарахована.

Наразі невідомо, чи залишиться ця пропозиція активною після релізу гри. Існує ймовірність, що скін пізніше з'явиться у внутрішньому магазині Fortnite, як це траплялося з іншими колабораціями, але підтвердження цьому поки немає.

Fortnite усе більше розширюється

Fortnite останнім часом активно розширює список партнерств. Нещодавно в грі з'явилися персонажі з Solo Leveling, а також герої з Marvel Rivals. Крім того, цього року анонсували співпрацю з Honkai Star Rail та низкою інших попкультурних франшиз, включно з телевізійними серіалами та музичними виконавцями.

Схоже, стратегія Epic Games залишається незмінною – підтримувати інтерес аудиторії регулярними кросоверами з різних сегментів індустрії розваг, попри те, що частина скінів доступна лише в межах обмежених за часом акцій.