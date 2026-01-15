Що особливого запропонує Дедпул у Marvel Rivals?
NetEase показала геймплейний трейлер, який підтвердив здогадки про появу одного з найпопулярніших персонажів Marvel у грі. Найманець із червоно-чорним костюмом на ім'я Дедпул стане першим героєм Marvel Rivals, який зможе виконувати функції всіх трьох класів: Дуеліста, Стратега та Авангарда. Гравці зможуть обирати роль перед початком матчу, що змінюватиме набір здібностей персонажа та кількість його здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.
- Як Дуеліст, Дедпул зможе кидати свій меч, який обертається наче лезо.
- У ролі Авангарда він отримає сферичний щит, який можна розгортати для захисту команди.
- А як Стратег він лікуватиме союзників, стріляючи в них або завдаючи удари катанами.
Така механіка повністю відповідає непередбачуваному характеру персонажа.
Серед інших унікальних здібностей Дедпул зможе прокачувати свої навички під час бою через спеціальне меню у вигляді книги. Одна з його здібностей завдаватиме шкоди ворогам, які промахуються під час стрільби. Також він зможе робити селфі з переможеними опонентами.
Дивіться трейлер
У трейлері показали кумедну сцену, де новий герой робить селфі без рук, коли Магнето запускає в нього свою ультимативну атаку. Дедпул залишається неушкодженим, витримавши удар спиною – точніше, сідницями. Схоже, що режим селфі робить персонажа невразливим на кілька секунд, що виглядає цілком логічно для такого непередбачуваного героя.
Трейлер нового героя: дивіться відео
Коли чекати героя в грі та які ще оновлення попереду?
Дедпул стане доступним для гри з 16 січня, коли стартує шостий сезон Marvel Rivals.
Разом із ним у грі з'являться:
- Нова карта Museum of Contemplation 29 січня, пише Game Informer.
- Нові командні здібності, а деякі старі буде видалено. Пені втратить командну здібність із Ракетою, а Людина-Павук – із Людиною Факелом. Натомість Пені та Людина-Павук отримають спільну здібність, яка дасть другому павутинну бомбу. Джефф отримає командну здібність із Дедпулом, яка створює іграшку, що лікує союзників і заповнює екрани ворогів анімованими зображеннями самого Дедпула.
- Локація Times Square отримає режим фотографування та The Clobberin' Club – арену для дуелей, які транслюватимуться на гігантських екранах вулиці.
- Розробники також переробили систему майстерності героїв, додавши більше рівнів із винагородами, включно з ігровою валютою та анімованими аватарами персонажів.