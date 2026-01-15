Что особенного предложит Дэдпул в Marvel Rivals?
NetEase показала геймплейный трейлер, который подтвердил догадки о появлении одного из самых популярных персонажей Marvel в игре. Наемник с красно-черным костюмом по имени Дэдпул станет первым героем Marvel Rivals, который сможет выполнять функции всех трех классов: Дуэлиста, Стратега и Авангарда. Игроки смогут выбирать роль перед началом матча, что будет менять набор способностей персонажа и количество его здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.
- Как Дуэлист, Дэдпул сможет бросать свой меч, который вращается как лезвие.
- В роли Авангарда он получит сферический щит, который можно разворачивать для защиты команды.
- А как Стратег он будет лечить союзников, стреляя в них или нанося удары катанами.
Такая механика полностью соответствует непредсказуемому характеру персонажа.
Среди других уникальных способностей Дэдпул сможет прокачивать свои навыки во время боя через специальное меню в виде книги. Одна из его способностей будет наносить урон врагам, которые промахиваются во время стрельбы. Также он сможет делать селфи с побежденными оппонентами.
В трейлере показали забавную сцену, где новый герой делает селфи без рук, когда Магнето запускает в него свою ультимативную атаку. Дэдпул остается невредимым, выдержав удар спиной – точнее, ягодицами. Похоже, что режим селфи делает персонажа неуязвимым на несколько секунд, что выглядит вполне логично для такого непредсказуемого героя.
Когда ждать героя в игре и какие еще обновления впереди?
Дэдпул станет доступным для игры с 16 января, когда стартует шестой сезон Marvel Rivals.
Вместе с ним в игре появятся:
- Новая карта Museum of Contemplation 29 января, пишет Game Informer.
- Новые командные способности, а некоторые старые будут удалены. Пени потеряет командную способность с Ракетой, а Человек-Паук – с Человеком Факелом. Зато Пени и Человек-Паук получат общую способность, которая даст второму паутинную бомбу. Джефф получит командную способность с Дэдпулом, которая создает игрушку, лечащую союзников и заполняет экраны врагов анимированными изображениями самого Дэдпула.
- Локация Times Square получит режим фотографирования и The Clobberin' Club – арену для дуэлей, которые будут транслироваться на гигантских экранах улицы.
- Разработчики также переработали систему мастерства героев, добавив больше уровней с вознаграждениями, включая игровую валюту и анимированные аватары персонажей.