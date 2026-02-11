Які обмеження запроваджують і навіщо вони потрібні?

Компанія Epic Games оголосила, що з 19 лютого всі учасники турнірів у Fortnite на ПК повинні активувати одразу три системні функції – Secure Boot, TPM та IOMMU. Якщо раніше Secure Boot і TPM уже вимагалися в окремих змаганнях, то тепер ці правила поширюються на всі турнірні події. Додатково вперше вводиться обов’язкова підтримка IOMMU, пише Esports.net.

IOMMU – це механізм апаратної ізоляції доступу пристроїв до оперативної пам’яті. Якщо спростити, він не дозволяє зовнішнім пристроям або спеціальним адаптерам напряму зчитувати чи змінювати дані гри під час її роботи. Саме такі "залізні" схеми іноді використовувалися для обходу класичних програмних античітів. Тепер цей канал фактично перекривається.

Secure Boot забезпечує запуск лише перевіреного програмного забезпечення під час старту системи, а TPM відповідає за зберігання криптографічних ключів і контроль цілісності середовища. У комплексі це формує додатковий рівень довіри до системи гравця.

Як зазначає видання Polygon, нові заходи захисту від читів запроваджуються у Fortnite з 19 лютого 2026 року.

Чи всім доступні нові вимоги?

За оцінками Epic Games, приблизно 95 відсотків ПК-аудиторії Fortnite вже використовує конфігурації, сумісні з Windows 11. Це означає, що більшість учасників турнірів або вже відповідають новим вимогам, або можуть активувати потрібні функції через BIOS без заміни обладнання.

Як захищається компанія?

При цьому компанія продовжує застосовувати ядровий захист Easy Anti-Cheat, аналітику даних і системи машинного навчання для виявлення підозрілої поведінки.

Окрім цього, розробники регулярно закривають знайдені експлойти ще до їх масового поширення та ускладнюють реверс-інжиніринг внутрішніх механізмів гри.

Система внутрішніх скарг гравців також залишається одним із ключових інструментів масштабного виявлення порушників.

Паралельно Epic продовжує юридичний тиск на шахраїв. У 2025 році компанія домоглася судового рішення на суму 175 тисяч доларів проти учасника турніру, який не відповів на позов. Також подано позови проти розробника й продавців чит-програмного забезпечення.

Усе це свідчить про зміну фокусу – від реагування після факту до максимальної профілактики. Апаратні вимоги значно підвищують вартість і складність створення нових способів обходу захисту, що має позитивно вплинути на чесність змагань у кіберспортивному сегменті Fortnite.