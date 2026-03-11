Компания обосновывает этот шаг необходимостью покрытия расходов на поддержку и развитие своего главного проекта, который стал настоящим культурным феноменом последних лет, пишет GosuGamers.
Как изменятся ценники и объемы виртуальной валюты в магазине?
Начиная с 19 марта 2026 года, Epic Games внедряет новую систему начисления игровой валюты V-Bucks. Хотя, на первый взгляд, стоимость некоторых пакетов остается неизменной, фактически игроки будут получать меньшее количество виртуальных денег за ту же цену в реальной валюте.
Такой подход многие уже назвали скрытой инфляцией внутри игровой вселенной. В официальном сообщении разработчики отметили, что расходы на функционирование игры существенно выросли, поэтому повышение цен является вынужденным шагом, чтобы иметь возможность оплачивать текущие счета за разработку и поддержку серверов.
Изменения коснутся каждого доступного набора:
- Например, набор за 8,99 доллара теперь будет содержать только 800 V-баксов вместо привычных 1000.
- Пакет стоимостью 22,99 доллара будет предлагать 2400 единиц валюты вместо 2800.
- Набор ценой 36,99 доллара игроки получат 4500 V-баксов вместо прежних 5000.
- Самый дорогой комплект за 89,99 доллара теперь будет содержать 12 500 единиц игровой валюты, что на 1000 меньше, чем раньше.
- Самым ощутимым подорожание окажется для тех, кто покупает точное количество валюты: за 50 V-баксов придется заплатить 0,99 доллара, тогда как ранее эта сумма составляла около 0,50 доллара.
Трансформации претерпит и система боевых пропусков
Основной Battle Pass, который ранее стоил 1000 V-баксов, теперь оценивается в 800 единиц. Однако это изменение имеет и обратную сторону: количество валюты, которую можно заработать во время прохождения сезона, также уменьшится с 1000 до 800 единиц, пишет VGC.
Это означает, что активные игроки все еще смогут разблокировать следующий пропуск за счет вознаграждений предыдущего, но дополнительные 500 V-баксов, которые ранее начислялись как бонусные награды, будут отменены.
Подобным образом изменится стоимость других пропусков: OG Pass будет стоить 800 единиц вместо 1000, а Music Pass и Lego Pass обойдутся в 1200 V-баксов вместо 1400.
Подписчики сервиса Fortnite Crew также почувствуют изменения, поскольку их ежемесячное вознаграждение сократится до 800 единиц валюты.
Единственным утешением для фанатов остается то, что уже приобретенные подарочные карты с напечатанным номиналом будут приниматься по старой стоимости во время их активации.
Контекст этого решения выглядит довольно противоречивым на фоне финансовых отчетов компании. В прошлом году пользователи персональных компьютеров потратили в магазине Epic Games Store 1,16 миллиарда долларов, а общая выручка компании, по оценкам аналитиков, достигла 6,21 миллиарда долларов.
Однако генеральный директор Стив Эллисон недавно заметил, что магазин Epic Games Store является лишь минимально прибыльным. Это связано с низкой маржинальностью игр от сторонних разработчиков и большими затратами на выплаты издателям за еженедельные бесплатные раздачи игр. Таким образом, основное финансовое бремя по поддержке всей экосистемы снова ложится на плечи игроков Fortnite.