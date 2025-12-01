Що саме виявили гравці Fortnite?

Сьомий розділ Fortnite стартував після масштабної живої події, яка завершила річний контентний цикл попереднього розділу з участю Ґодзілли, персонажів з Kill Bill та Хацуне Міку. Разом із новим розділом з'явився бойовий пропуск, що включає колаборацію Back to the Future та Kill Bill. Саме тут гравці знайшли перші сумнівні елементи, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Найбільше обурення викликав внутрішньоігровий постер із зображенням єті, що лежить у гамаку. Уважні гравці помітили анатомічну аномалію: на одній нозі у створіння п'ять пальців, а на іншій лише чотири. Така помилка є типовою ознакою графіки, створеної нейромережами, оскільки ШІ часто плутається з кількістю кінцівок та пальців.

Окрім постера, під підозру потрапило графіті в аніме-стилістиці з Марті Макфлаєм з Back to the Future, виконаний у манері, схожій на роботи студії Ghibli. Саме цей стиль раніше активно копіював ChatGPT.

Також спільнота звинуватила новий емоут Icon Series під назвою Latata у використанні композиції, згенерованої штучним інтелектом.



Можливо, це робота штучного інтелекту / Скриншот Thready704 на Reddit

Обговорення цих знахідок швидко переросло в масштабний протест на Reddit-спільноті Fortnite: Battle Royale. Один із найпопулярніших коментарів застерігав, що використання ШІ-графіки, ШІ-музики та інших згенерованих елементів є способом компаній скоротити витрати та звільнити працівників, забираючи весь прибуток собі.

Ситуацію погіршили недавні висловлювання генерального директора Epic Games про неминучість впровадження штучного інтелекту у виробництво відеоігор. У відповіді на публікацію в соцмережах Тім Свіні заявив, що мітка про використання ШІ має сенс для художніх виставок та торгових майданчиків цифрового контенту, але не для ігрових крамниць, оскільки штучний інтелект незабаром буде задіяний майже у всьому виробництві.​

Хоча ми не знаємо достеменно, чи використала Epic Games штучний інтелект при розробці нового контенту, реакція фанатів однозначна: вони категорично проти таких рішень.

Станом на зараз розробники не опублікували жодного офіційного коментаря з цього приводу.