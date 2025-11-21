Гравці отримають унікальну можливість не просто випробувати свої навички у змінених умовах гри, а й здобути екіпірування найнебезпечнішого антагоніста серії ще до його офіційної появи в ігровому магазині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Як забрати нагороду, не витрачаючи V-Bucks?

Змагання під назвою Stranger Things Cup заплановане на п'ятницю, 21 листопада 2025 року. Це буде турнір у форматі "Бліц", що передбачає швидші матчі та динамічніше звуження ігрової зони, що ідеально пасує атмосфері напруги з серіалу. Головною мотивацією для участі є шанс безкоштовно розблокувати скін Векни та прикрасу на спину "Годинник Кріла" (Creel’s Clock), зазначено в оголошенні на сторінці Fortnite Competitive.

Щоб отримати ці предмети, учасникам не потрібно покладатися на удачу – усе вирішує майстерність:

Гравці повинні набрати достатню кількість очок за ліквідацію суперників та високі місця в матчах.

Ті, хто потрапить у топ найкращих гравців свого регіону (наприклад, для Європи це зазвичай перші 2100 місць для ПК та консолей), отримають заповітний набір.

Для менш досвідчених бійців також передбачено втішний приз: за здобуття всього 8 очок видається тематичний емодзі "Natural 20", що відсилає до настільних ігор, у які грали герої серіалу.

Подія проходитиме як у звичайному режимі, так і в мобільному форматі, тож власники смартфонів матимуть окрему таблицю лідерів. Ті, кому не вдасться вибороти перемогу, зможуть придбати екіпірування Векни та інші косметичні предмети у внутрішньоігровому магазині вже наступного дня, тобто після завершення змагання.

Окрім головного лиходія, оновлення принесе зміни на карту, стилізовані під похмурий світ Stranger Things, а також нові локації, знайомі фанатам серіалу.

