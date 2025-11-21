Игроки получат уникальную возможность не просто испытать свои навыки в измененных условиях игры, но и получить экипировку самого опасного антагониста серии еще до его официального появления в игровом магазине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Как забрать награду, не тратя V-Bucks?

Соревнование под названием Stranger Things Cup запланировано на пятницу, 21 ноября 2025 года. Это будет турнир в формате "Блиц", что предусматривает быстрые матчи и динамичное сужение игровой зоны, что идеально подходит атмосфере напряжения из сериала. Главной мотивацией для участия является шанс бесплатно разблокировать скин Векны и украшение на спину "Часы Крила" (Creel's Clock), указано в объявлении на странице Fortnite Competitive.

Чтобы получить эти предметы, участникам не нужно полагаться на удачу – все решает мастерство:

Игроки должны набрать достаточное количество очков за ликвидацию соперников и высокие места в матчах.

Те, кто попадет в топ лучших игроков своего региона (например, для Европы это обычно первые 2100 мест для ПК и консолей), получат заветный набор.

Для менее опытных бойцов также предусмотрен утешительный приз: за получение всего 8 очков выдается тематический эмодзи "Natural 20", отсылающий к настольным играм, в которые играли герои сериала.

Событие будет проходить как в обычном режиме, так и в мобильном формате, поэтому владельцы смартфонов будут иметь отдельную таблицу лидеров. Те, кому не удастся одержать победу, смогут приобрести экипировку Векны и другие косметические предметы во внутриигровом магазине уже на следующий день, то есть после завершения соревнования.

Кроме главного злодея, обновление принесет изменения на карту, стилизованные под мрачный мир Stranger Things, а также новые локации, знакомые фанатам сериала.

Какие еще коллаборации проводит Fortnite?