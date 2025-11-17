Что именно ждет игроков?

Главным нововведением станет набор "F1 Cosmetic Team Set", который появится во внутриигровом магазине Fortnite уже 20 ноября, накануне Гран-при Лас-Вегаса. В этот набор войдут уникальные предметы, разработанные в стиле всех десяти команд, участвующих в текущем чемпионате Формулы-1. Игроки смогут приобрести фирменные экипировки, глайдеры и дубинки, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление на странице Formula One.

Кроме того, коллаборация будет включать украшение на спину "Back Bling" и специальную эмоцию "Emote", предназначенную для празднования побед в "королевской битве". Таким образом, поклонники смогут полностью погрузиться в атмосферу гонок, даже находясь в виртуальном мире Fortnite.

Слухи о возможном сотрудничестве между Formula 1 и Epic Games ходили еще два года назад, но официальное подтверждение появилось только сейчас. Сами разработчики Fortnite подогревали интерес аудитории, оставляя загадочные комментарии в социальных сетях, например, интересуясь, как сделать боевой автобус более аэродинамичным.

Это сотрудничество является еще одним шагом владельцев Формулы-1, компании Liberty Media, в направлении расширения аудитории и популяризации чемпионата.

Ранее огромный успех имел документальный сериал от Netflix "Drive to Survive", который привлек внимание к гонкам со стороны миллионов новых зрителей.

Также недавно вышел голливудский фильм о Формуле-1, собравший в прокате более 630 миллионов долларов, пишет GPFans.

Для Fortnite, которая насчитывает более 650 миллионов зарегистрированных игроков по состоянию на 2025 год, такие партнерства не являются новостью. Напомним, ранее игра успешно сотрудничала с такими гигантами, как Marvel, Halo и Marvel "Симпсоны", а также с популярными музыкальными исполнителями. Интеграция с Формулой-1 открывает новые возможности для обоих брендов, объединяя мир большого спорта и киберспорта.