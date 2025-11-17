Що саме чекає на гравців?

Головним нововведенням стане набір "F1 Cosmetic Team Set", який з'явиться у внутрішньоігровому магазині Fortnite вже 20 листопада, напередодні Гран-прі Лас-Вегаса. До цього набору увійдуть унікальні предмети, розроблені в стилі всіх десяти команд, що беруть участь у поточному чемпіонаті Формули-1. Гравці зможуть придбати фірмові екіпірування, глайдери та кийки, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення на сторінці Formula One.

Крім того, колаборація включатиме прикрасу на спину "Back Bling" та спеціальну емоцію "Emote", призначену для святкування перемог у "королівській битві". Таким чином, шанувальники зможуть повністю зануритися в атмосферу перегонів, навіть перебуваючи у віртуальному світі Fortnite.

Чутки про можливу співпрацю між Formula 1 та Epic Games ходили ще два роки тому, але офіційне підтвердження з'явилося лише зараз. Самі розробники Fortnite підігрівали інтерес аудиторії, залишаючи загадкові коментарі в соціальних мережах, наприклад, цікавлячись, як зробити бойовий автобус більш аеродинамічним.

Дивіться трейлер до колаборації Formula 1 та Fortnite: відео

Ця співпраця є ще одним кроком власників Формули-1, компанії Liberty Media, у напрямку розширення аудиторії та популяризації чемпіонату.

Раніше величезний успіх мав документальний серіал від Netflix "Drive to Survive", який привернув увагу до перегонів з боку мільйонів нових глядачів.

Також нещодавно вийшов голлівудський фільм про Формулу-1, що зібрав у прокаті понад 630 мільйонів доларів, пише GPFans.

Для Fortnite, яка налічує понад 650 мільйонів зареєстрованих гравців станом на 2025 рік, такі партнерства не є новиною. Нагадаємо, раніше гра успішно співпрацювала з такими гігантами, як Marvel, Halo та "Сімпсони", а також із популярними музичними виконавцями. Інтеграція з Формулою-1 відкриває нові можливості для обох брендів, поєднуючи світ великого спорту та кіберспорту.​