Починається улюблена пора усіх геймерів, коли EGS починає безплатні роздачі відеоігор, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Які ігри подарує геймерам EGS?

Цьогорічний фестиваль небаченої щедрості розпочався 11 грудня, коли на платформі стартувала роздача однієї з кращих відеоігор 2023 року – Hogwarts Legacy.

Користувачі Epic Games Store, які бажають додати гру до своїх цифрових бібліотек, мають час до четверга, 18 грудня.

Після цього проєкт Warner Bros. Games буде замінений новою безплатною грою, яка, як вважається, вже відома завдяки зливу. Ба більше, інсайдери впевнені, що знають графік усіх майбутніх одноденних роздач від EGS.

Отож, за інформацією notebookcheck.net, на геймерів чекатимуть такі "подарунки":

Jurassic World Evolution 2 – 18 грудня;

– 18 грудня; Desperados 3 – 19 грудня;

– 19 грудня; Total War: Warhammer – 20 грудня;

– 20 грудня; Tropico 5 – 21 грудня;

– 21 грудня; Chicken Police: Paint It Red – 22 грудня;

– 22 грудня; Loop Hero – 23 грудня;

– 23 грудня; LEGO Batman – 24 грудня;

– 24 грудня; Commander Keen – 25 грудня;

– 25 грудня; Farming Simulator 2022 – 26 грудня;

– 26 грудня; Slime Rancher 2 – 27 грудня;

– 27 грудня; Terraria – 28 грудня;

– 28 грудня; Detroit: Become Human – 29 грудня;

– 29 грудня; Mortal Kombat 11 – 30 грудня;

– 30 грудня; Red Dead Redemption 2 – 31 грудня.

Звісно, як і будь-яка "інсайдерська" інформація, цей список може виявитися неправдивим.

Одначе, у випадку його реальності, ПК-геймери зможуть розжитися величезною кількістю гідних проєктів.