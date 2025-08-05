Що відомо про новий сезон та колаборацію з Halo?

Epic Games офіційно підтвердила нову співпрацю з ігровою серією Halo, опублікувавши тизер із зображенням двох спартанців та підписом: "Так, для цього ми викликали експертів". Незабаром з'явився і короткий тизер, що демонструє двох персонажів на тлі гори, вкритої дивним матеріалом, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Головною темою сезону стане "Навала комах", у межах якої гравцям доведеться досліджувати та боротися з комахоподібними супротивниками. Ця тематика значно відрізняється від попереднього сезону, присвяченого супергероям.

У межах колаборації у Fortnite з'являться як мінімум два скіни жінок-спартанців з Космічного Командування Об'єднаних Націй (UNSC) у червоній та синій броні. Отримати їх можна буде через новий бойовий пропуск, де вони, ймовірно, стануть нагородою першого рівня.

Короткий тизер показує, як виглядає броня в русі: відео

За даними Forbes, оновлення стартує вже з 7 серпня.

Це вже друга велика співпраця Fortnite з Halo – вперше Майстер Чіф з'явився у грі п'ять років тому, у 2020 році. За чутками, до гри також можуть додати енергетичний меч у вигляді кирки.