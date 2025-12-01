Что именно обнаружили игроки Fortnite?

Седьмой раздел Fortnite стартовал после масштабного живого события, которое завершило годовой контентный цикл предыдущего раздела с участием Годзиллы, персонажей из Kill Bill и Хацунэ Мику. Вместе с новым разделом появился боевой пропуск, включающий коллаборацию Back to the Future и Kill Bill. Именно здесь игроки нашли первые сомнительные элементы, пишет 24 Канал со ссылкой на GosuGamers.

Наибольшее возмущение вызвал внутриигровой постер с изображением йети, лежащей в гамаке. Внимательные игроки заметили анатомическую аномалию: на одной ноге у создания пять пальцев, а на другой только четыре. Такая ошибка является типичным признаком графики, созданной нейросетью, поскольку ИИ часто путается с количеством конечностей и пальцев.

Кроме постера, под подозрение попало граффити в аниме-стилистике с Марти Макфлаем из Back to the Future, выполненное в манере, похожей на работы студии Ghibli. Именно этот стиль ранее активно копировал ChatGPT.

Также сообщество обвинило новый эмоут Icon Series под названием Latata в использовании композиции, сгенерированной искусственным интеллектом.



Возможно, это работа искусственного интеллекта / Скриншот Thready704 на Reddit

Обсуждение этих находок быстро переросло в масштабный протест на Reddit-сообществе Fortnite: Battle Royale. Один из самых популярных комментариев предостерегал, что использование ИИ-графики, ИИ-музыки и других сгенерированных элементов является способом компаний сократить расходы и уволить работников, забирая всю прибыль себе.

Ситуацию усугубили недавние высказывания генерального директора Epic Games о неизбежности внедрения искусственного интеллекта в производство видеоигр. В ответе на публикацию в соцсетях Тим Суини заявил, что метка об использовании ИИ имеет смысл для художественных выставок и торговых площадок цифрового контента, но не для игровых магазинов, поскольку искусственный интеллект вскоре будет задействован почти во всем производстве.

Хотя мы не знаем точно, использовала ли Epic Games искусственный интеллект при разработке нового контента, реакция фанатов однозначна: они категорически против таких решений.

По состоянию на сейчас разработчики не опубликовали ни одного официального комментария по этому поводу.