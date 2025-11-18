Накануне праздничных распродаж цифровой магазин Epic Games Store добавил функцию, о которой пользователи просили с момента его запуска в 2018 году, информирует 24 Канал. О том, что новая функция стала доступной, стало известно со страницы Epic Games Store.

Как работает новая система подарков?

Пользователи Epic Games Store теперь могут покупать игры и дополнения для друзей. Для этого достаточно во время покупки выбрать опцию "Купить в качестве подарка" и выбрать друга из списка. После получения подарка у игрока есть 14 дней на его активацию.

Во время отправки можно также выбрать время доставки, что позволяет запланировать подарок на определенную дату. Получатель получит оповещение о подарке как в самом магазине, так и по электронной почте, если это разрешено в настройках.

При покупке подарка также начисляются бонусы Epic Rewards, а накопленный кэшбек можно использовать для оплаты следующих товаров. В компании отмечают, что это простой способ экономить и делиться играми.

Однако существуют определенные ограничения.

Нельзя дарить бесплатные игры,

также для дарения не доступны предзаказы,

подписку купить в подарок не получится,

как и премиальную валюту и расходные предметы.

Важно!!! Пока не поддерживается передача подарков за пределы своего региона.

Журналисты из PC Gamer отметили, что система подарков в Epic Games Store появилась почти через семь лет после запуска магазина. Для сравнения, его главный конкурент Steam добавил аналогичную функцию еще в декабре 2007 года, спустя четыре года после своего старта.