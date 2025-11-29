День благодарения в этом году для пользователя Reddit под ником YoMopho вполне мог закончиться за решеткой, а все из-за чрезмерно громкой игры в Arc Raiders на PS5, информирует 24 Канал.

Почему игрока Arc Raiders едва не задержала полиция?

27 ноября, после празднования одного из главных американских праздников, YoMopho решил насладиться игрой в хитовый эвакуационный шутер.

Около 23:00 ему помешал сильный стук в дверь мотельного номера с выкриками "открывайте, полиция".

Я подхожу и смотрю в глазок, но ничего не вижу. Поэтому я запираю засов и прошу ордер. Полицейский говорит, что они проводят проверку, потому что кто-то сообщил, что у меня в комнате кого-то застрелили,

– вспоминает геймер.

Как рассказал герой курьезного случая, незадолго до этого на карте Blue Gate он нашел весьма ценный "лут": гранаты Wolfpack и редкую винтовку. По дороге к эвакуации, его подстрелил один из самых смертоносных "мобов" игры – Rocketeer.

Почти потеряв надежду, геймер увидел другого игрока возле зоны экстракции, и решил попробовать докричаться к нему за помощью.

Я крикнул: "Помогитеиииииите, я почти погиб, пожалуйста, поднимите меня, меня подстрелили, пожалуйста, поднимите меня!!!",

– рассказал YoMopho.

Оказалось, что эти отчаянные крики и услышали соседи горе-рейдера и вызвали полицию.

Они пошли и посмотрели на меня с презрением, учитывая мой возраст, внешность, куда их вызвали и за что,

– резюмировал геймер реакцию полицейских на его объяснения.

Интересно, что издание GamesRadar+ связалось с одним из полицейских участков Калифорнии и получило подтверждение правдивости этой истории.