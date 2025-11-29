Цьогорічний День подяки для користувача Reddit під ніком YoMopho цілком міг закінчитися за ґратами, а все через надмірно гучну гру в Arc Raiders на PS5, інформує 24 Канал.

Цікаво Блогер грає у Minecraft на чековому принтері

Чому гравця Arc Raiders ледь не затримала поліція?

27 листопада, після святкування одного з головних американських свят, YoMopho вирішив насолодитися грою в хітовий евакуаційний шутер.

Близько 23:00 йому завадив сильний стукіт у двері мотельного номера з викриками "відчиняйте, поліція".

Я підходжу і дивлюся у вічко, але нічого не бачу. Тож я замикаю засув і прошу ордер. Поліцейський каже, що вони проводять перевірку, бо хтось повідомив, що в мене в кімнаті когось застрелили,

– пригадує геймер.

Як розповів герой курйозного випадку, незадовго до цього на мапі Blue Gate він вполював вельми коштовний "лут": гранати Wolfpack та рідкісну гвинтівку. По дорозі до евакуації, його підстрелив один з найсмертоносніших "мобів" гри – Rocketeer.

Майже втративши надію, геймер побачив іншого гравця біля зони екстракції, тож вирішив спробувати докричатися до нього по допомогу.

Я крикнув: "Допоможііііііть, я майже загинув, будь ласка, підніміть мене, мене підстрелили, будь ласка, підніміть мене!!!",

– розповів YoMopho.

Виявилося, що ці відчайдушні крики й почули сусіди горе-рейдера та викликали поліцію.

Вони пішли й подивилися на мене з презирством, враховуючи мій вік, зовнішність, куди їх викликали та за що,

– резюмував геймер реакцію поліцейських на його пояснення.

Цікаво, що видання GamesRadar+ зв'язалося з одним з поліцейських відділків Каліфорнії та отримало підтвердження правдивості цієї історії.