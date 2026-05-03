Нікого вже не здивуєш тим, що чимало знаменитостей є шаленими фанатами відеоігор, а от буддистький монах – це щось новеньке, інформує 24 Канал.

Цікаво Чутки підтвердились: Valve випустила нову версію карти Cache для Counter-Strike 2

Монах шукає гармонію у CS 2?

Китайський чоловік на ім'я Хуаян став героєм цікавого сюжету, що завірусився у X завдяки допису користувача @nealCS.

Ось уже 20 років він є монахом та нині послуговує в храмі Мінцзяо у місті Хефей, повідомляє South China Morning Post.

Серед "колег по цеху" Хуаяна виділяє його хобі – він обожнює комп'ютерні ігри. І що найцікавіше, улюбленою грою буддиста є шутер Counter-Strike 2.

За словами монаха він грає в CS ще з 2000 року, а колись навіть досягав звання LEM, що є одним з найвищих рангів у грі, повідомляє Esports Insider.

Храм унікального ченця не забороняє йому такого хобі, а сам Хуаян говорить, що не вбачає у цьому нічого поганого, допоки не має залежності.

Також буддист наголошує, що важливо розуміти чим віртуальний світ різниться від реальності.

Вбивство в іграх – це необхідний метод для покращення ваших ігрових здібностей. Це як перемогти протилежну сторону в шаховій партії,

– говорить він.

Хуаян сказав, що вважає своє хобі корисним для особистісного зростання, оскільки під час гри він також вчиться комунікувати з іншими задля перемоги та розвиває емпатію.

Сюжет про буддиста-геймера: дивіться відео

Chinese monk who plays CS, interviewed and life story.

*added English subtitles*



Must watch if you have the time.



"Don't let a 40-minute match ruin your whole day." pic.twitter.com/FDjhUZIuxY — neal (@nealCS) April 21, 2026

На додачу до усіх слів монаха, геймерів у мережі вразив його ігровий інвентар. Зокрема глядачі сюжету помітили у нього коштовний ніж Gamma Doppler Emerald Karambit, який коштує приблизно 9 тисяч доларів, інформує Dexerto.

Користь відеоігор обгрунтована науково?

Якщо релігія ще сумнівається в корисності відеоігор, то у науки на цю тему є декілька аргументів.

Зокрема, у 2024 році у The Telegraph з'явилося дослідження, яке довело, що з-поміж решти людей, саме геймери вирізняються покращеною пам'яттю, увагою та навичками міркування.

А у квітні минулоріч, ще одні науковці обгрунтували як захоплення відеоіграми впливає на IQ дітей. Виявилося, що діти які грають більше – підвищують свій показник інтелекту на 2,5 бали більше, аніж інші.