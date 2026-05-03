Никого уже не удивишь тем, что многие знаменитости являются бешеными фанатами видеоигр, а вот буддистский монах – это что-то новенькое, информирует 24 Канал.

Монах ищет гармонию в CS 2?

Китайский мужчина по имени Хуаян стал героем интересного сюжета, что завирусился в X благодаря посту пользователя @nealCS.

Вот уже 20 лет он является монахом и сейчас служит в храме Минцзяо в городе Хэфэй, сообщает South China Morning Post.

Среди "коллег по цеху" Хуаяна выделяет его хобби – он обожает компьютерные игры. И что самое интересное, любимой игрой буддиста является шутер Counter-Strike 2.

По словам монаха он играет в CS еще с 2000 года, а когда-то даже достигал звания LEM, что является одним из самых высоких рангов в игре, сообщает Esports Insider.

Храм уникального монаха не запрещает ему такого хобби, а сам Хуаян говорит, что не видит в этом ничего плохого, пока не имеет зависимости.

Также буддист отмечает, что важно понимать чем виртуальный мир отличается от реальности.

Убийство в играх – это необходимый метод для улучшения ваших игровых способностей. Это как победить противоположную сторону в шахматной партии,

– говорит он.

Хуаян сказал, что считает свое хобби полезным для личностного роста, поскольку во время игры он также учится коммуницировать с другими ради победы и развивает эмпатию.

Сюжет о буддисте-геймере: смотрите видео

Китайский монах, который играет в CS, интервью и история жизни.

*добавлены английские субтитры*



Must watch if you have the time.



"Не позволяй 40-минутному матчу испортить весь твой день" pic.twitter.com/FDjhUZIuxY - neal (@nealCS) 21 апреля, 2026

В дополнение ко всем словам монаха, геймеров в сети поразил его игровой инвентарь. В частности зрители сюжета заметили у него ценный нож Gamma Doppler Emerald Karambit, который стоит примерно 9 тысяч долларов, информирует Dexerto.

Польза видеоигр обоснована научно?

Если религия еще сомневается в полезности видеоигр, то у науки на эту тему есть несколько аргументов.

В частности, в 2024 году в The Telegraph появилось исследование, которое доказало, что среди остальных людей, именно геймеры отличаются улучшенной памятью, вниманием и навыками рассуждения.

А в апреле прошлого года, еще одни ученые обосновали как увлечение видеоиграми влияет на IQ детей. Оказалось, что дети которые играют больше – повышают свой показатель интеллекта на 2,5 баллов больше, чем другие.