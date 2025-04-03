Хотя разница в когнитивных способностях была слишком малой, чтобы показать причинно-следственную связь, ее оказалось достаточно, чтобы это было заметно в статистике. Важно, что исследование учитывало такие переменные, как различия в генетике и социально-экономическое происхождение ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.

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Польза видеоигр для детей

Ученые, которые проводили исследования, говорят, что просмотр телевизора и использование социальных сетей, похоже, не имели положительного или отрицательного влияния на интеллект в их экспериментах. Зато игры дали положительный результат, что может стать важным аргументом в бесконечных дебатах о том, сколько времени можно проводить перед экраном для молодого ума.

Цифровые медиа определяют современное детство, но их когнитивные эффекты остаются непонятными и горячо обсуждаются. Мы считаем, что исследования с использованием генетических данных могли бы прояснить причинно-следственные связи и скорректировать обычно неучтенную роль генетических предрасположенностей,

– пишет команда из Нидерландов, Германии и Швеции в своей статье.

Авторы привлекли 9 855 детей из США, которые в рамках исследования проводили свой досуг за экранами. Всем на тот момент было от 9 до 10 лет. В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час – за видеоиграми, а также полчаса – за общением в интернете.

Через два года исследователи получили доступ к данным более чем 5 000 этих детей. За это время у тех участников исследования, которые сообщили, что проводят больше времени за видеоиграми, чем другие, уровень их IQ вырос на 2,5 балла, что превышает средний показатель роста.

Повышение баллов IQ основывалось на выполнении детьми заданий, включавших понимание прочитанного, визуально-пространственную обработку, а также задания на память, гибкое мышление и самоконтроль.

Важно отметить, что хотя в исследовании участвовали только дети из США, а также не разделялись типы видеоигр – мобильные и консольные, – оно все равно дает ценное представление об играх и IQ, подтверждая идею о том, что интеллект не является фиксированной константой, с которой мы рождаемся. Он может тренироваться, в том числе и с помощью игр, которые предлагают выполнение задач, преодоление препятствий и прочее.

Наши результаты подтверждают утверждение, что время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, и что игра в видеоигры на самом деле может способствовать повышению интеллекта,

– заявил нейробиолог Торкель Клингберг из Каролинского института в Швеции.

Это не первое исследование, которое предполагает, что может существовать связь между временем, которое дети проводят за играми, и развитием их когнитивных способностей. Команда, которая проводила это исследование, говорит, что предыдущие небольшие размеры выборки, различные дизайны исследований и отсутствие учета генетических и социально-экономических влияний привели к противоречивым сообщениям о влиянии времени, проведенного за экраном. Но теперь это все учтено и ученым удалось опровергнуть результаты некоторых других экспериментов.