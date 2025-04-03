Хотя разница в когнитивных способностях была слишком малой, чтобы показать причинно-следственную связь, ее оказалось достаточно, чтобы это было заметно в статистике. Важно, что исследование учитывало такие переменные, как различия в генетике и социально-экономическое происхождение ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.
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Польза видеоигр для детей
Ученые, которые проводили исследования, говорят, что просмотр телевизора и использование социальных сетей, похоже, не имели положительного или отрицательного влияния на интеллект в их экспериментах. Зато игры дали положительный результат, что может стать важным аргументом в бесконечных дебатах о том, сколько времени можно проводить перед экраном для молодого ума.
Цифровые медиа определяют современное детство, но их когнитивные эффекты остаются непонятными и горячо обсуждаются. Мы считаем, что исследования с использованием генетических данных могли бы прояснить причинно-следственные связи и скорректировать обычно неучтенную роль генетических предрасположенностей,
– пишет команда из Нидерландов, Германии и Швеции в своей статье.
Авторы привлекли 9 855 детей из США, которые в рамках исследования проводили свой досуг за экранами. Всем на тот момент было от 9 до 10 лет. В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час – за видеоиграми, а также полчаса – за общением в интернете.
Через два года исследователи получили доступ к данным более чем 5 000 этих детей. За это время у тех участников исследования, которые сообщили, что проводят больше времени за видеоиграми, чем другие, уровень их IQ вырос на 2,5 балла, что превышает средний показатель роста.
Важно отметить, что хотя в исследовании участвовали только дети из США, а также не разделялись типы видеоигр – мобильные и консольные, – оно все равно дает ценное представление об играх и IQ, подтверждая идею о том, что интеллект не является фиксированной константой, с которой мы рождаемся. Он может тренироваться, в том числе и с помощью игр, которые предлагают выполнение задач, преодоление препятствий и прочее.
Наши результаты подтверждают утверждение, что время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, и что игра в видеоигры на самом деле может способствовать повышению интеллекта,
– заявил нейробиолог Торкель Клингберг из Каролинского института в Швеции.
Это не первое исследование, которое предполагает, что может существовать связь между временем, которое дети проводят за играми, и развитием их когнитивных способностей. Команда, которая проводила это исследование, говорит, что предыдущие небольшие размеры выборки, различные дизайны исследований и отсутствие учета генетических и социально-экономических влияний привели к противоречивым сообщениям о влиянии времени, проведенного за экраном. Но теперь это все учтено и ученым удалось опровергнуть результаты некоторых других экспериментов.