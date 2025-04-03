Хоча різниця в когнітивних здібностях була занадто малою, щоб показати причинно-наслідковий зв'язок, її виявилось достатньо, щоб це було помітно в статистиці. Важливо, що дослідження враховувало такі змінні, як відмінності в генетиці та соціально-економічне походження дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Scientific Reports.

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Користь відеоігор для дітей

Вчені, які проводили дослідження, кажуть, що перегляд телевізора і використання соціальних мереж, схоже, не мали позитивного чи негативного впливу на інтелект у їхніх експериментах. Натомість ігри дали позитивний результат, що може стати важливим аргументом у нескінченних дебатах про те, скільки часу можна проводити перед екраном для молодого розуму.

Цифрові медіа визначають сучасне дитинство, але їхні когнітивні ефекти лишаються незрозумілими й гаряче обговорюються. Ми вважаємо, що дослідження з використанням генетичних даних могли б прояснити причинно-наслідкові зв'язки і скоригувати зазвичай невраховану роль генетичних схильностей,

– пише команда з Нідерландів, Німеччини та Швеції у своїй статті.

Автори залучили 9 855 дітей зі США, які в рамках дослідження проводили своє дозвілля за екранами. Усім на той момент було від 9 до 10 років. У середньому діти проводили 2,5 години на день за переглядом телевізора або онлайн-відео, 1 годину – за відеоіграми, а також пів години – за спілкуванням в інтернеті.

Через два роки дослідники отримали доступ до даних більш ніж 5 000 цих дітей. За цей час у тих учасників дослідження, які повідомили, що проводять більше часу за відеоіграми, ніж інші, рівень їхнього IQ зріс на 2,5 бала, що перевищує середній показник зростання.

Підвищення балів IQ ґрунтувалося на виконанні дітьми завдань, що включали розуміння прочитаного, візуально-просторову обробку, а також завдання на пам'ять, гнучке мислення та самоконтроль.

Важливо зазначити, що хоча в дослідженні брали участь лише діти зі США, а також не розділялися типи відеоігор – мобільні та консольні, – воно все одно дає цінне уявлення про ігри та IQ, підтверджуючи ідею про те, що інтелект не є фіксованою константою, з якою ми народжуємось. Він може тренуватися, в тому числі й за допомогою ігор, які пропонують виконання завдань, подолання перешкод та інше.

Наші результати підтверджують твердження, що час, проведений за екраном, загалом не погіршує когнітивні здібності дітей, і що гра у відеоігри насправді може сприяти підвищенню інтелекту,

– заявив нейробіолог Торкель Клінгберг з Каролінського інституту у Швеції.

Це не перше дослідження, яке припускає, що може існувати зв'язок між часом, який діти проводять за іграми, і розвитком їхніх когнітивних здібностей. Команда, яка проводила це дослідження, каже, що попередні невеликі розміри вибірки, різні дизайни досліджень та відсутність врахування генетичних та соціально-економічних впливів призвели до суперечливих повідомлень про вплив часу, проведеного за екраном. Але тепер це все враховано й ученим вдалося спростувати результати деяких інших експериментів.