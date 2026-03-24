Это стало известно из официального сообщения, которое появилось на сайте Epic Games.

Почему Epic Games вынуждена сокращать штат?

Американский разработчик и издатель видеоигр Epic Games начал очередной этап массовых увольнений. По имеющейся информации, на этот раз компания планирует распрощаться примерно с тысячей работников.

Основной причиной такого шага называют снижение заинтересованности пользователей в популярной условно-бесплатной королевской битве Fortnite, которое начало проявляться еще в 2025 году.

В обращении к сотрудникам генеральный директор Epic Games Тим Суини признал, что расходы компании сейчас существенно превышают доходы. Именно поэтому руководство вынуждено прибегнуть к серьезному сокращению штата, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование бизнеса и стабилизировать финансовые показатели.

По словам Суини, вместе с увольнениями компания также сократила расходы более чем на 500 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря пересмотру контрактов, уменьшению маркетинговых бюджетов и закрытию части открытых вакансий. В результате Epic Games, как отмечает руководитель, удалось выйти на более стабильную позицию.

Глава студии также обратил внимание на сложные условия на рынке и признал, что не все новые сезоны Fortnite оказались одинаково интересными для аудитории. Отдельно он упомянул о том, что компания только начинает возвращать игру на смартфоны в разных странах мира, что также влияет на показатели вовлеченности.

Суини отметил, что Epic Games пришлось принять на себя значительные вызовы, оставаясь среди лидеров индустрии. Он отметил, что борьба за развитие новых технологий и платформ только начинает приносить результаты – как для самой компании, так и для других разработчиков.

Есть ли жизнь у Epic Games после Fortnite?

Среди ближайших планов Epic Games – подготовка нового сезонного контента для Fortnite, постепенный переход с Unreal Engine 5 и инструментария UEFN на Unreal Engine 6, а также запуск так называемого "следующего поколения Epic", который ожидается в конце 2026 года.

Fortnite – не просто одна из игр в портфолио Epic Games, а ее главный финансовый двигатель и стратегический продукт. Именно после взрывного успеха королевской битвы в 2017 – 2019 годах компания получила миллиардные доходы от внутриигровых покупок – скины, боевые пропуски, коллаборации с брендами и музыкантами.

Эти деньги позволили Epic инвестировать в развитие Unreal Engine, запуск Epic Games Store, судебные процессы с платформами и эксперименты с новыми сервисами.

Фактически Fortnite стала платформой-экосистемой: в игре проходят концерты, интерактивные события и маркетинговые кампании. Она также помогает продвигать технологии компании – в частности инструменты UEFN и возможности Unreal Engine. Чем больше аудитория Fortnite, тем сильнее влияние Epic Games на индустрию и партнеров.