Пользователи ПК традиционно могут получить несколько интересных видеоигр в EGS абсолютно бесплатно, сообщает 24 Канал.

Какие видеоигры дарят на ПК прямо сейчас?

Уютный симулятор жизни под названием Cozy Grove доступен для бесплатного получения до 19 марта.

Игра о кемпинге на острове с привидениями, который постоянно меняется. Как Духовный Разведчик, вы будете ежедневно блуждать по лесу острова, находя новые скрытые тайны и помогая успокаивать местных призраков,

– говорится в описании игры в EGS.

Особенностью проекта, является то, что события в игре синхронизированы с реальным течением времени.

Благодаря этому, ежедневно Cozy Grove генерирует 30-60 минут нового квестового контента, что делает процесс прохождения игры таким, что не требует много внимания ежедневно, растягивая его на несколько недель.

Впридачу к Cozy Grove в раздаче от EGS участвует Isonzo.

Этот однопользовательский шутер от первого лица, перенесет игроков в во времена Первой мировой войны, сосредоточившись на наступательных операциях от Шестой битвы при Изонцо до битвы при Асиаго.

В игре доступно шесть классов бойцов, основанных на реальных ролях солдат в этих исторических баталиях, которые меняют не только внешний вид, но и снаряжение и подход к игре.

Обе игры имеют вполне приемлемые оценки геймеров на портале metacritic – 6.8 и 6.6 из 10 соответственно.

Поэтому, Cozy Grove и Isonzo точно стоят того чтобы появиться в вашей библиотеке, тем более совершенно бесплатно.

