Пользователи ПК традиционно могут получить несколько интересных видеоигр в EGS абсолютно бесплатно, сообщает 24 Канал.
Какие видеоигры дарят на ПК прямо сейчас?
Уютный симулятор жизни под названием Cozy Grove доступен для бесплатного получения до 19 марта.
Игра о кемпинге на острове с привидениями, который постоянно меняется. Как Духовный Разведчик, вы будете ежедневно блуждать по лесу острова, находя новые скрытые тайны и помогая успокаивать местных призраков,
– говорится в описании игры в EGS.
Особенностью проекта, является то, что события в игре синхронизированы с реальным течением времени.
Благодаря этому, ежедневно Cozy Grove генерирует 30-60 минут нового квестового контента, что делает процесс прохождения игры таким, что не требует много внимания ежедневно, растягивая его на несколько недель.
Трейлер симулятора: смотрите видео
Впридачу к Cozy Grove в раздаче от EGS участвует Isonzo.
Этот однопользовательский шутер от первого лица, перенесет игроков в во времена Первой мировой войны, сосредоточившись на наступательных операциях от Шестой битвы при Изонцо до битвы при Асиаго.
В игре доступно шесть классов бойцов, основанных на реальных ролях солдат в этих исторических баталиях, которые меняют не только внешний вид, но и снаряжение и подход к игре.
Трейлер игры Isonzo: смотрите видео
Обе игры имеют вполне приемлемые оценки геймеров на портале metacritic – 6.8 и 6.6 из 10 соответственно.
Поэтому, Cozy Grove и Isonzo точно стоят того чтобы появиться в вашей библиотеке, тем более совершенно бесплатно.
Русская игра не стоит того, чтобы выйти в Steam?
Кардинально иная ситуация с "игрой" Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes от российской студии Cats Who Play, которая вообще не стоит того, чтобы ее увидел мир.
Проект имеет целью оказать пропагандистское влияние на геймеров, давая искаженное представление о событиях первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
В игре ВСУ изображают антагонистами и преступниками, а операция с высадкой десанта РФ в Гостомеле воспевается как "блестящий воздушно-десантный штурм". Украинские геймеры призывают жаловаться на Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes чтобы она никогда не вышла в Steam.