Когда Fortnite вернется в Google Play?

Глобальное возвращение Fortnite в магазин Google Play запланировано на 19 марта 2026 года. Это знаменует завершение длительной юридической и экономической борьбы, которая началась еще в августе 2020 года. Тогда компания Epic Games пыталась внедрить собственную систему платежей, чтобы избежать 30-процентной комиссии платформы, но это привело к немедленному удалению игры из магазина, пишет DotEsports.

Смотрите также Играть в Fortnite станет дороже: почему Epic Games повышает цены

Хотя пользователи Android все еще могли устанавливать игру через сторонние ресурсы, например приложение Epic Games Store или облачные сервисы, официальное возвращение значительно упрощает доступ к контенту, устраняя необходимость загружать сторонние файлы формата ".apk".

Ключевым фактором примирения стало урегулирование судебных споров и изменение политики Google. В рамках договоренностей корпорация согласилась снизить комиссионные сборы за внутриигровые платежи до уровня 10 – 20 процентов.

Интересной деталью соглашения является пункт о публичной активности главы Epic Games Тима Суини: сообщается, что он обязался воздерживаться от критики в адрес Google Play до 2032 года, пишет Engadget.

Для рядового пользователя возвращение в официальный магазин означает не только легкую установку, но и стабильное получение обновлений через централизованную систему без дополнительных предупреждений о безопасности, которые обычно возникают при установке из неизвестных источников.

Почему именно этот день?

Дата релиза, 19 марта, выбрана не случайно, поскольку именно в этот день стартует новый игровой сезон под названием "Showdown" (Глава 7 Сезон 2). Игроки на Android получат полный доступ ко всем возможностям экосистемы Fortnite, включая популярные режимы Lego Fortnite, Fortnite OG и музыкальный фестиваль, а также миллионы миров, созданных другими пользователями.

Немного неприятных новостей

Однако вместе с хорошими новостями приходят и менее приятные финансовые изменения, о чем ранее писала сама Epic Games. С 19 марта вступает в силу новая ценовая политика в отношении игровой валюты V-Bucks. Теперь за цену стандартного набора в 1000 единиц игроки будут получать лишь 800 V-Bucks, что фактически является скрытым повышением стоимости контента. Epic Games надеется, что удобство доступа к игре через Google Play поможет сгладить недовольство сообщества из-за роста расходов.

Save the World будет бесплатным

Кроме того, разработчики анонсировали важное изменение для ветеранов проекта: оригинальный режим игры "Save the World" (Спасение мира) станет полностью бесплатным уже в апреле, сообщает MoneyControl.

Это может привлечь еще больше новых игроков, особенно на фоне того, что Fortnite традиционно занимала первые места в рейтингах загрузок, когда была доступна официально.

Что касается ситуации с устройствами Apple, то она остается неоднозначной. Сейчас игра доступна в App Store только в США и странах Европейского Союза, тогда как в других регионах, включая Великобританию, пользователи вынуждены полагаться на облачный стриминг. Возвращение на Android дает надежду, что аналогичное полномасштабное развертывание на iPhone также не за горами.