Как ИИ изменит игровой процесс в Fortnite?

Новая функция, получившая название "Conversations" (Разговоры), ранее была известна разработчикам под названием "Persona device". Она кардинально отличается от традиционных систем диалогов, где игроку приходится выбирать ответы из готового списка. Теперь взаимодействие происходит в реальном времени через микрофон игрока. Это означает, что вместо чтения заранее написанного текста, пользователь может просто разговаривать с виртуальным персонажем, как с реальным человеком, пишет Dexerto.

Технологическим "мозгом" системы стала модель Gemini 1.5 Flash-Lite от Google. Она отвечает за обработку голосового ввода, генерацию текста и определение реакции персонажа на слова игрока. Для того, чтобы превратить сгенерированный текст в живую речь, используется технология от ElevenLabs.

Для создателей контента в Unreal Editor для Fortnite (UEFN) процесс настройки выглядит на удивление простым. Чтобы задать характер, знания и тон голоса персонажа, достаточно написать всего около 20 строк базового текста.

Это не просто разговорная игрушка без цели

Эти персонажи с искусственным интеллектом не просто усовершенствованные чат-боты. Они обладают способностью запоминать события, произошедшие во время игровой сессии, и принимать решения, которые непосредственно влияют на геймплей.

Например, игрок может попытаться убедить виртуального охранника пропустить его на закрытую территорию или договориться о доступе к турниру, доказав свое достоинство, объясняет официальное заявление на сайте Fortnite. Если переговоры пройдут успешно, система автоматически откроет ворота или запустит необходимое игровое событие. Кроме того, такие NPC могут выполнять роль адаптивных комментаторов, которые подстраиваются под стиль игры и успехи пользователя.

Истоки этой технологии можно проследить до демонстрационной версии с Дартом Вейдером, которая в свое время вызвала немалый резонанс. Тогда использование подобных систем привело к жалобам от профсоюза актеров SAG-AFTRA относительно недобросовестной трудовой практики Epic Games. Однако компания решила продолжить развитие этого направления, передав инструменты непосредственно в руки авторов контента.

О безопасности не забыли

Важным аспектом внедрения является безопасность. Epic Games установила строгие ограничения: запрещено создавать персонажей, которые предоставляют медицинские или психологические консультации, имитируют романтические отношения или пытаются обойти контентные фильтры. Компания также официально подтвердила, что не хранит никаких аудиозаписей голосов игроков, что должно успокоить тех, кто беспокоится о конфиденциальности данных.

Известна ли дата запуска

На данный момент функция находится в экспериментальном статусе. Это означает, что хотя разработчики уже могут тестировать ее в Unreal Editor для Fortnite, публикация игровых карт с такими умными персонажами пока невозможна.

Представители Epic Games отмечают, что пока нет четкого графика перехода технологии в стадию бета-тестирования.