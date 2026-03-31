Кого хочет купить Disney?

Как утверждает известный журналист в сфере технологий Алекс Гит, высшее руководство медиаконгломерата Disney серьезно рассматривает возможность полного приобретения Epic Games. По его словам, некоторые представители высшего руководства компании буквально ждут идеального момента, чтобы инициировать эту сделку, пишет TheGamer.

На сегодня Epic Games, студия, которая подарила миру феноменальный проект Fortnite и мощный игровой движок Unreal Engine, официально не выставлена на продажу. Компания сосредоточена на внутренней стабилизации и внедряет масштабную программу по сокращению расходов для экономии средств.

Этот процесс оказался довольно болезненным, поскольку под сокращение попали более 1 000 сотрудников, среди которых были и специалисты, ответственные за создание наиболее известных и иконических персонажей Fortnite. Однако финансовые трудности и реструктуризация одного крупного игрока рынка часто становятся сигналом к действию для другого.

Несмотря на энтузиазм в верхних эшелонах власти, внутри Disney нет полного единодушия: часть правления скептически относится к подобному шагу и считает его стратегически неудачной идеей. Тем не менее аналитики указывают на то, что если Epic Games когда-то и решит отказаться от своего статуса независимой компании, то именно Disney станет для нее наиболее логичным и естественным новым домом по многим причинам.

Бывшие и нынешние: что думают руководители

Это мнение поддерживают и бывшие представители руководящего звена корпорации. Кевин Майер, который в свое время занимал высокую должность в Disney и короткий срок возглавлял TikTok, а сейчас руководит Candle Media, интервью CNBC выразил убеждение, что приобретение такого мощного игрового актива принесет корпорации значительные финансовые дивиденды. По его убеждению, интеграция Epic Games или другой крупной компании с рынка видеоигр в структуру The Walt Disney Company является отличным шагом для генерации дополнительных доходов и укрепления активов.

Важным фактором в этой потенциальной сделке является фигура Джоша Д'Амаро, действующего руководителя одного из подразделений Disney. Его знают как страстного поклонника видеоигр, и именно он сыграл решающую роль в том, что корпорация уже инвестировала 1 миллиард 500 миллионов долларов в развитие проектов Epic Games, в частности в расширение вселенной Fortnite.

Согласно сообщениям ведущих изданий, Д'Амаро планирует уделять значительно больше внимания интерактивному контенту и геймингу на своей должности. Это свидетельствует о том, что даже если переговоры с Epic Games не завершатся мгновенным успехом, Disney настроена на серьезную экспансию в игровую сферу и готовит масштабные изменения в своей стратегии развития. Только время покажет, превратится ли эта инвестиционная заинтересованность в полноценное слияние двух гигантов индустрии развлечений.

Это не первая попытка Disney

Epic – не первая компания, которую Disney рассматривает как потенциальный объект для поглощения. Как пишет GameSpot, в 2023 году появились сообщения о том, что Disney заинтересована в приобретении Electronic Arts, но эта сделка так и не состоялась. Сейчас EA покупает за 55 миллиардов долларов группа инвесторов, в которую входит саудовский фонд PIF.