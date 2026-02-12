Це рішення вже спричинило фінансові труднощі для компанії, через що навіть довелося скоротити штат співробітників. На це пішли заради збереження ресурсів для майбутнього запуску проєкту, як розповів керівник студії Рафаель ван Ліроп на своїй сторінці в LinkedIn.

Дивіться також Diablo 2: Resurrected уперше за 25 років додає новий клас персонажів

Чому розробники пішли на такі радикальні заходи?

Ван Ліроп пояснив, що грі потрібно більше часу на підготовку перед дебютом. Через відсутність релізу у 2026 році Hinterland втратить значну частину очікуваного прибутку.

Щоб забезпечити подальшу розробку Blackfrost та підтримку інших ігор, керівництво вирішило звільнити 10 із приблизно 100 працівників, а також не продовжувати контракти з чотирма фахівцями.

Він назвав цей день дуже важким для студії та висловив співчуття тим, хто потрапив під скорочення. Він наголосив, що вини співробітників у цій ситуації немає – кожен із них є чудовою людиною та видатним розробником.

За словами керівника Hinterland, студія стане слабшою без цих фахівців, і команда буде за ними сумувати.

Попри ці зміни, робота над іншими проєктами триває. Зокрема, фінальна п'ята частина сюжетної кампанії Wintermute для оригінальної гри The Long Dark вийде за графіком – 31 березня.

The Long Dark – гра, яка принесла славу Hinterland

The Long Dark свого часу став фундаментальним проєктом для жанру симуляторів виживання, який завоював серця гравців своєю суворою атмосферою та безкомпромісним реалізмом.



The Long Dark / Скриншот з гри

Головною особливістю гри стала епізодична сюжетна кампанія Wintermute, розвиток якої тривав багато років. Саме через цей тривалий шлях навколо гри сформувалася надзвичайно лояльна спільнота, яка цінує Hinterland за увагу до деталей та атмосферність.