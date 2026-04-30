З огляду на сучасні тенденції індустріЇ, момент коли ми побачимо екранізацію якоїсь з ігор Rockstar є лише питанням часу. Як це могло б бути, вже уявили ентузіасти у соцмережі X, повідомляє 24 Канал.

У портфоліо цієї видатної студії є чимало цікавих проєктів, гідних отримати адаптацію для великих екранів.

Першою на думку, звісно, спадає історія Артура Моргана з вестерна Red Dead Redemption 2, яка могла б зачепити за живе мільйони глядачів з усього світу.

Однак, не поділяють захвату з приводу такої ідеї самі Rockstar і навіть виконавець головної ролі в грі, актор Роджер Кларк, який має серйозні сумніви на рахунок того чи стане RDR 2 коли-небудь фільмом, інформує Collider.

Разом з тим це ніяк не завадить геймерам фантазувати. Так і зробили ентузіасти, які вирішили уявити як міг би виглядати фільм за мотивами іншої легендарної гри студії, створивши для нього трейлер за допомоги ШІ.

Мова про ролик, розміщений на сторінці cartonero у X, який представляє користувачам погляд на екранізацію GTA San Andreas.

У відео знайшлося місце одразу кільком знаковим моментам з гри: від того самого провулку з крилатою фразою "Here we go again" до місії з потягом, яка вибісила не одне покоління геймерів.

hicieron un trailer con ia de como seria la pelicula del gta san andreas, ya esta en otro nivel estopic.twitter.com/fsNpky4Qxo — cartonero (@flanchota) April 28, 2026

Всього за добу з моменту публікації, допис набрав майже 900 тисяч переглядів та понад 16 тисяч вподобань.

Попри усі недоліки й огріхи ШІ, як от те що Карл Джонсон невпинно змінює зовнішність від кадру до кадру, трейлер заінтригував чимало геймерів.

Серед коментаторів знайшлося багато тих, хто був би не проти побачити справжній повний метр, знятий у подібному стилі.

Якби вони справді зробили б щось подібне, це побило б рекорди касових зборів,

– впевнений користувач @angeldaznogale1.

Цікаво, що саме фінансова сторона гальмує вихід Rockstar на "ринок" екранізацій. Ще у 2023 році, в щорічному звіті перед акціонерами, очільник Take-Two Штраус Зельник пояснив, що часто екранізації провалюються, а компанії втрачають гроші, інформує Gamespot.

Що ж, ніде правди діти, в цьому є зерно істини, особливо з огляду на історію з екранізацією Borderlands, до якої якраз і були причетні Take-Two, як видавці гри.

Як гучно провалився фільм Бордерлендз?

Фільм "Бордерлендз" став енциклопедичним визначенням провалу адаптації відеогри. Стрічка зібрала лише 30 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 115 мільйонів, повідомляє все той же Gamespot.

При цьому режисер фільму пояснив невдачу карантинними обмеженнями та роботою з акторами через Zoom.

Разом з тим вже згаданий Штраус Зельник не вважає екранізацію Borderlands повним провалом, оскільки після неї продажі ігор серії дещо виросли, інформує IGN.