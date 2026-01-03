Самовідданий геймер вразив фанатів Clair Obscur Expedition унікальною перемогою над одним з найскладніших босів гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.
Найдовша битва з босом у Clair Obscur: Expedition 33?
Користувач Reddit під ніком Recordbreaks поділився на платформі скриншотом з гри Sandfall Inetractive.
На ньому були підсумки поєдинку з одним з найскладніших босів проєкту – Дуалістом. Все б нічого, але битва з ним зайняла у геймера 8 годин 2 хвилини та 36 секунд.
Така протяжність бійки була зумовлена тим, що геймер прийшов до противника менш підготовленим, ніж того хотілося б (загін був 80-го рівня).
На додачу, гравець вирішив не ухилятися від атак суперника, а обрав складніший спосіб – відбивати усі його випади.
Загалом за 8 годин бою, Recordbreaks здійснив 10 545 успішних парирувань, що становить приблизно 1 на кожні 3 секунди.
За увесь час геймер взяв паузу лише раз на 5-10 хвилин аби перекусити.
Чому? Бо мені так хотілося. Як? З чистим бажанням та рішучістю. Що зі мною не так? Ще не звертався до терапевта, щоб з цим розібратися,
– заявив Recordbreaks, коли його запитали про причину такої наполегливості.
Останні новини про Clair Obscur Expedition 33:
Ще до церемонії TGA 2025 гра встановила рекорд, отримавши цілих 11 номінацій у 9 категоріях.
Після заходу, Sandfall Inetractive привітав президент Франції Еммануель Макрон, назвавши проєкт "великою гордістю Монпель'є і Франції".
Невдовзі Clair Obscur: Expedition 33 втратила звання "Гри року" та "Найкращого дебюту" за версією The Indie Game Awards 2025 через використання розробниками генеративного штучного інтелекту.