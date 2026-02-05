Початкові відгуки спільноти виявилися дуже позитивними, а піковий онлайн у Steam сягнув позначки у 16 тисяч користувачів одночасно.

Чим дивує Menace?

Проєкт Menace переносить гравців у далеку зоряну систему, де людство зіткнулося з раптовим нападом прибульців. Роль командира передбачає управління групою морпіхів, найманців та навіть колишніх злочинців.

Гравцям доведеться керувати не лише піхотою, а й важкою технікою, зокрема танками та потужними механоїдами. Важливою механікою є бойовий дух: психологічний стан бійців безпосередньо впливає на те, наскільки ефективно вони діятимуть на полі бою. Кожне нове проходження обіцяє бути неповторним завдяки процедурній генерації.

У Steam гра отримала рейтинг 81%, базуючись на понад 240 відгуках. Користувачі називають тактичну частину "поезією від світу покрокових тактик" та хвалять розвиток ідей, закладених у попередньому хіті розробників – Battle Brothers.

Серед переваг також виділяють аскетичний візуальний стиль та якісний дизайн звуку. Водночас гравці вказують на певні технічні помилки, проблеми з балансом та обмежену кількість контенту, що є типовим для раннього етапу розробки.

Наразі Menace пропонує близько 50 типів завдань. Розробники планують тримати гру в ранньому доступі приблизно рік. За цей час автори хочуть додати нові планети, природні зони, більше видів спорядження, розширити перелік командирів та повністю розкрити сюжетну історію.

До 19 лютого в магазинах Steam та Epic Games Store діє знижка на придбання гри.