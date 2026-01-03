Самоотверженный геймер поразил фанатов Clair Obscur Expedition уникальной победой над одним из самых сложных боссов игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.
Самая длинная битва с боссом в Clair Obscur: Expedition 33?
Пользователь Reddit под ником Recordbreaks поделился на платформе скриншотом из игры Sandfall Inetractive.
На нем были итоги поединка с одним из самых сложных боссов проекта – Дуалистом. Все бы ничего, но битва с ним заняла у геймера 8 часов 2 минуты и 36 секунд.
Такая протяженность драки была обусловлена тем, что геймер пришел к противнику менее подготовленным, чем того хотелось бы (отряд был 80-го уровня).
В дополнение, игрок решил не уклоняться от атак соперника, а выбрал более сложный способ – отбивать все его выпады.
Всего за 8 часов боя, Recordbreaks совершил 10 545 успешных парирований, что составляет примерно 1 на каждые 3 секунды.
За все время геймер взял паузу только раз на 5-10 минут чтобы перекусить.
Почему? Потому что мне так хотелось. Как? С чистым желанием и решимостью. Что со мной не так? Еще не обращался к терапевту, чтобы с этим разобраться,
– заявил Recordbreaks, когда его спросили о причине такой настойчивости.
Последние новости о Clair Obscur Expedition 33:
Еще до церемонии TGA 2025 игра установила рекорд, получив целых 11 номинаций в 9 категориях.
После мероприятия, Sandfall Inetractive поздравил президент Франции Эммануэль Макрон, назвав проект "большой гордостью Монпелье и Франции".
Вскоре Clair Obscur: Expedition 33 потеряла звание "Игры года" и "Лучшего дебюта" по версии The Indie Game Awards 2025 из-за использования разработчиками генеративного искусственного интеллекта.