Самоотверженный геймер поразил фанатов Clair Obscur Expedition уникальной победой над одним из самых сложных боссов игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Самая длинная битва с боссом в Clair Obscur: Expedition 33?

Пользователь Reddit под ником Recordbreaks поделился на платформе скриншотом из игры Sandfall Inetractive.

На нем были итоги поединка с одним из самых сложных боссов проекта – Дуалистом. Все бы ничего, но битва с ним заняла у геймера 8 часов 2 минуты и 36 секунд.

Такая протяженность драки была обусловлена тем, что геймер пришел к противнику менее подготовленным, чем того хотелось бы (отряд был 80-го уровня).

В дополнение, игрок решил не уклоняться от атак соперника, а выбрал более сложный способ – отбивать все его выпады.

Всего за 8 часов боя, Recordbreaks совершил 10 545 успешных парирований, что составляет примерно 1 на каждые 3 секунды.

За все время геймер взял паузу только раз на 5-10 минут чтобы перекусить.

Почему? Потому что мне так хотелось. Как? С чистым желанием и решимостью. Что со мной не так? Еще не обращался к терапевту, чтобы с этим разобраться,

– заявил Recordbreaks, когда его спросили о причине такой настойчивости.

