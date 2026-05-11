Що зміниться для Stellar Blade 2?

Корейська студія Shift Up, яка подарувала світу один із найяскравіших екшенів останніх років, офіційно підтвердила, що сиквел Stellar Blade не буде видаватися компанією Sony. Під час звіту за перший квартал керівництво компанії оголосило про перехід на власну модель обслуговування, що фактично означає відмову від статусу суворого консольного ексклюзиву PlayStation, пише GamesRadar.

Дивіться також Pragmata вже продала 2 мільйони копій: що стоїть за успіхом науково-фантастичного бойовика

Розробка наступної частини Stellar Blade просувається гладко, відповідно до наших стандартів якості,

– прокоментували в Shift Up.

Головною новиною стало те, що відтепер студія бере на себе всі функції видавця. У компанії пояснюють цей крок бажанням повністю контролювати маркетингові стратегії, які б відображали унікальну ідентичність франшизи, та безпосередньо спілкуватися з аудиторією.

Таке рішення має під собою серйозне економічне підґрунтя. Перша частина Stellar Blade, що вийшла у квітні 2024 року, спочатку була доступна лише на PlayStation 5. Лише через 14 місяців, у червні 2025 року, гра дісталася персональних комп'ютерів. Проте успіх на ПК виявився приголомшливим: пікова кількість одночасних гравців у Steam досягла майже 200 000 осіб, пише TheGamer, що стало рекордом для поодиноких ігор, які раніше були ексклюзивами PlayStation. Саме цей успіх, очевидно, підштовхнув Shift Up до перегляду відносин із Sony.

За словами представників студії, їхня нова мета – "максимізувати продажі та охопити широку глобальну аудиторію з першого дня". Це прозорий натяк на те, що Stellar Blade 2 може вийти одночасно на кількох платформах, включаючи ПК та, можливо, консолі від Microsoft чи Nintendo.

Хоча офіційного переліку платформ поки не оприлюднено, у Shift Up впевнені, що три фактори – досвід самостійного видання, стратегія максимізації продажів та перевірена база фанатів – допоможуть сиквелу перевершити результати оригіналу.

Про першу гру не забувають

Окрім роботи над продовженням, розробники "активно вивчають можливість подальшого розширення платформ" для першої гри. Раніше з'являлися чутки про підготовку версії для Nintendo Switch 2, проте офіційного підтвердження цій інформації досі немає. Втім, з огляду на зміну курсу компанії, поява пригод Єви на інших пристроях виглядає лише питанням часу.

Трейлер Stellar Blade: дивіться відео

Коли чекати гру?

Щодо термінів, то фанатам не доведеться чекати занадто довго на нові подробиці. Студія планує розкрити більше деталей про Stellar Blade 2 вже до кінця 2026 року. Генеральний директор Хен Те Кім раніше заявляв, що гру не покажуть, доки вона не досягне належного рівня якості. Аналітики видання TheGamer припускають, що повноцінний анонс із трейлером може відбутися на церемонії The Game Awards наприкінці 2026 року, а сам реліз запланують на 2027 рік.

Більше свободи

Самостійність Shift Up також дозволить уникнути потенційних обмежень з боку Sony. Зокрема, існують припущення, що PlayStation може змінити свою політику щодо портування власних ігор на ПК, роблячи ставку лише на мультиплеєрні проєкти.

Відмовившись від послуг видавця в особі Sony, корейська студія гарантує собі право випускати гру там, де вона вважатиме за потрібне, не чекаючи дозволів від партнерів. Це стратегічний крок, спрямований на перетворення Stellar Blade на справжню глобальну франшизу, вільну від кайданів ексклюзивності.

Вам також буде цікаво дізнатися: що відомо про студію Shift Up – історія створення, особливості, цікаві факти

Південнокорейська студія Shift Up за кілька років пройшла шлях від мобільного розробника до одного з найпомітніших імен у світовій AAA-індустрії. Компанію у 2013 році заснував художник і геймдиректор Кім Хьон Те, який до цього працював у корейських студіях NCSoft та Softmax. Він був добре відомий у Кореї ще до створення власної компанії завдяки характерному стилю персонажів і роботі над MMORPG MagnaCarta та Blade & Soul.

Перші роки Shift Up зосереджувалася переважно на мобільних іграх. Найбільший ранній успіх студії – гра Destiny Child, яка отримала популярність у Південній Кореї та Японії завдяки агресивному візуальному стилю, анімації персонажів і моделі сервісної гри. Пізніше студія випустила Goddess of Victory: Nikke – мобільний шутер, який став міжнародним хітом і приніс компанії сотні мільйонів доларів доходу.

Саме фінансовий успіх мобільних проєктів дозволив Shift Up перейти до дорожчих консольних ігор. Так з'явився Stellar Blade – екшен для PlayStation 5, який спочатку був відомий під назвою Project EVE. Гру активно підтримувала Sony Interactive Entertainment, яка взяла на себе роль видавця. Після релізу у 2024 році проєкт став одним із найуспішніших нових екшенів року, а згодом вийшов і на ПК. За даними Shift Up, продажі гри перевищили 3 мільйони копій, пише PlayStation Universe.

Студія швидко стала символом зростання корейської консольної індустрії. Колишній керівник PlayStation Шухей Йошіда заявляв, що успіх Stellar Blade посилив впевненість корейських розробників у створенні масштабних консольних ігор, а не лише мобільних сервісів чи MMORPG, пригадує PC Gamer.

Що відомо про Stellar Blade 2: витоки та анонси

Щодо Stellar Blade 2, то офіційний анонс досі очікується, однак сама розробка вже фактично підтверджена. Інформація про сиквел з'явилася у фінансових документах Shift Up ще у 2025 році. У презентаціях для інвесторів студія вказувала продовження Stellar Blade серед майбутніх проєктів до 2027 року, зазначає видання GameSpot.

Розробники стверджують, що працюють "повільно і обережно", а повноцінне представлення відбудеться лише тоді, коли проєкт досягне "задовільної якості". Водночас керівник студії натякнув, що час для очікувань уже настав, через що в ігровій спільноті почали говорити про можливий тизер у 2026 році.

Частина ранніх планів для Stellar Blade 2 виросла з ідеї великого доповнення до першої гри. За словами Кіма Хьон Те, команда спочатку хотіла створити масштабне DLC, але обсяг контенту став занадто великим, тому деякі ідеї перенесли у повноцінне продовження. Також розробники визнавали, що сюжет першої гри постраждав через бюджетні та виробничі обмеження, тому в сиквелі історії обіцяють приділити значно більше уваги, пише чеське видання Konzolista.

Трейлер Stellar Blade: дивіться відео

Як насправді працює співпраця між розробником і видавцем відеоігор?

У сучасній ігровій індустрії співпраця між розробником і видавцем часто визначає долю проєкту:

Розробник створює гру – програмує механіки, малює графіку, записує звук, пише сценарій, тестує продукт і підтримує його після релізу.

Видавець же зазвичай бере на себе фінансування, маркетинг, рекламу, локалізацію, юридичну підтримку, просування в магазинах, виробництво фізичних копій і переговори з платформами на кшталт PlayStation, Xbox чи Steam.

У випадку великих AAA-ігор видавець може фінансувати розробку роками. Саме тому він часто отримує частину прибутку, контроль над маркетингом або навіть права на інтелектуальну власність. Наприклад, Sony допомагала Shift Up з фінансуванням і маркетингом Stellar Blade, а також забезпечила грі просування як одному з ключових ексклюзивів PlayStation.

Втім, коли студія стає фінансово сильнішою, вона може перейти до самостійного видавництва. Це дозволяє розробнику контролювати дати релізу, платформи, маркетингову кампанію та отримувати більшу частку доходів. Саме такий шлях зараз, схоже, і намагається пройти Shift Up після міжнародного успіху Stellar Blade.