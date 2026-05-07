За даними Bloomberg, інвестори чинять тиск на Nintendo та очікують від компанії змін у ціновій політиці щодо Nintendo Switch 2. Причина – нинішня вартість консолі, як вважають акціонери, не дозволяє компанії отримувати достатній прибуток на тлі зростання витрат.

Чому Nintendo може зробити Switch 2 дорожчою?

Наразі рекомендована ціна Switch 2 у США становить 450 доларів. Попри побоювання через можливе зростання експортних тарифів, Nintendo не стала змінювати вартість консолі перед стартом попередніх замовлень. Водночас компанія все ж підняла ціни на аксесуари.

На собівартість Switch 2 впливає одразу кілька факторів. Великі американські технологічні компанії активно скуповують ключові компоненти, зокрема пам'ять, через що ціни на комплектуючі продовжують зростати.

Додатковий тиск створюють проблеми у світовій торгівлі та логістиці, пов'язані з конфліктом на Близькому Сході. Це впливає не лише на вартість доставки, а й на ціни базових матеріалів, зокрема пластику, який використовується у виробництві консолей.

Крім того, акції Nintendo дешевшають уже п'ять місяців поспіль. Це найдовший період падіння вартості цінних паперів компанії з 2016 року. На цьому тлі інвестори очікують від Nintendo рішучіших дій для покращення прибутковості бізнесу.

Найімовірнішим сценарієм, на думку Bloomberg, є підвищення вартості Switch 2 на 50 – 100 доларів. Подорожчання може торкнутися й дешевшої версії консолі для японського ринку, яка зараз коштує близько 50 000 єн. У Японії Nintendo також продає дорожчу багатомовну модель приставки.

Як зміна ціни вплине на геймерів у різних регіонах?

Потенційне подорожчання Nintendo Switch 2 може нерівномірно вдарити по різних ринках. Аналітики Omdia зазначають, що торгові тарифи та зростання цін на електроніку вже знижують купівельну спроможність гравців у багатьох країнах.

Найсильніше це може відчутися у регіонах із нижчими доходами населення та нестабільними валютами – зокрема в Латинській Америці, частині Східної Європи та Південно-Східній Азії. Там навіть різниця у 50 доларів, здатна суттєво вплинути на рішення про купівлю консолі.

Додатковою проблемою для гравців стає не лише сама консоль, а й супутні витрати. Через дефіцит NAND-пам'яті різко дорожчають карти microSD Express, необхідні для сучасних великих ігор. За даними Tom's Hardware, ціни на накопичувачі обсягом 1 ТБ уже перевищують 200 доларів, пише Tom's Hardware.

Що саме робить Switch 2 такою дорогою у виробництві?

На відміну від першої Switch, нова консоль використовує значно складніше та дорожче "залізо". Усередині Switch 2 встановлений кастомний процесор Nvidia Tegra T239 із графікою на архітектурі Ampere, підтримкою DLSS та апаратним трасуванням променів, розібралися фахівці ITC.UA.

Також Nintendo перейшла на швидшу пам'ять LPDDR5X та збільшила її обсяг до 12 ГБ. Проблема полягає в тому, що саме пам'ять зараз переживає глобальний дефіцит через шалений попит з боку AI-компаній та дата-центрів. Bloomberg повідомляє, що контрактні ціни на NAND-пам'ять у 2026 році можуть зрости майже на 90%.

Ще один фактор – складний міжнародний ланцюг виробництва. Чип Nintendo розробляється Nvidia у США, виготовляється Samsung у Південній Кореї, а фінальне складання проходить у кількох азійських країнах, розповідає El Pais. Через це консоль залежить від вартості логістики, тарифів та глобальної політичної ситуації.

За даними DigiTimes Asia, Nintendo використовує 8-нанометровий техпроцес Samsung замість більш сучасних і дорожчих рішень TSMC. І хоча це допомагає стримувати витрати, все одно не рятує компанію від зростання цін на компоненти.

Як підвищення ціни Switch 2 вплине на ринок консолей загалом?

Підвищення ціни Switch 2 може стати ще одним сигналом для всієї індустрії, що епоха "дешевих" консолей добігає кінця. Аналітики вже говорять про новий етап ринку, де виробники роблять ставку на дорожче обладнання та преміальне позиціонування, пише NewZoo.

Після нещодавнього подорожчання PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro інвестори та виробники уважно спостерігають за реакцією аудиторії. Якщо Nintendo зможе успішно підняти ціну без значного падіння продажів, це може підштовхнути інших виробників до аналогічних рішень.

Також існує ризик, що дорожчі консолі змінять поведінку гравців. Деякі користувачі можуть рідше оновлювати пристрої або переходити на ПК та хмарний геймінг. У дискусіях на Reddit та аналітичних матеріалах дедалі частіше звучить думка, що консольний ринок поступово стає "преміальним" сегментом розваг.

Водночас Nintendo робить ставку на іншу модель – компанія прагне продати якомога більше консолей на старті, щоб надалі заробляти на іграх та сервісах. Президент Nintendo Шунтаро Фурукава прямо заявляв, що велика база користувачів дозволяє суттєво збільшити продажі програмного забезпечення у наступні роки.