Компанія Valve зробила несподіваний крок – у бета-версії Proton 11.0 з’явилася підтримка Arm-процесорів під Linux. Це виглядає як технічна деталь, але на практиці вона відкриває зовсім нові сценарії використання Steam, повідомляє 24 Канал.

Чи справді Steam тепер можна запустити на Switch?

Схоже, що так. Першими це довели ентузіасти: їм вдалося запустити інтерфейс Steam на портативній консолі Nintendo Switch. Про свій успіх вони розповіли в соцмережі Blue Sky на сторінці aagaming. Для цього використали збірку Proton для Arm разом із адаптованим середовищем Steam Runtime та каталогом compatibilitytools.d, який дозволяє запускати ігри через цей клієнт.

Ключовим елементом став новий модуль FEX 2604. Саме він відповідає за емуляцію – дозволяє запускати ігри, створені для x86-систем Windows, на пристроях із Arm-архітектурою під Linux. Фактично це міст між двома різними світами: класичним ПК-геймінгом і мобільними чипами.

Поки що йдеться лише про ранню бета-версію, але вже зрозуміло, що потенціал величезний. Йдеться не лише про Switch – аналогічний підхід може працювати на пристроях від Retroid, AYN або Ayaneo, які також використовують Arm-рішення.

Окрему увагу привертає ймовірна причина появи цієї функції. За даними інсайдерів, Valve може готувати новий VR-пристрій під назвою Steam Frame. Він нібито отримає потужний чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Хоча гарнітура орієнтована на стримінг, її апаратні можливості дозволяють запускати ігри локально.

Це вже підтверджено на практиці: на такому пристрої вдалося запустити Hades II – гру, розраховану на x86-процесори – з доволі стабільною продуктивністю у роздільній здатності 1400p.

Паралельно Valve формує список перевірених ігор для майбутнього пристрою – за аналогією з сертифікацією для Steam Deck. Це означає, що користувачі заздалегідь знатимуть, які проєкти працюватимуть нативно, а які доведеться запускати через стримінг із ПК.

Оновлення Proton 11 також принесло розширений список сумісних ігор. Серед них – проєкти серій Resident Evil і Dino Crisis, а також Warhammer: Vermintide 2, Shogun: Total War і Breath of Fire IV. Крім того, розробники виправили низку помилок – зокрема проблеми з оверлеєм Steam у іграх EA та збої під час відтворення вступних роликів у Crimson Desert.

Зараз запуск Steam на Switch виглядає як експеримент ентузіастів, але вже незабаром це може стати повноцінною частиною екосистеми компанії.