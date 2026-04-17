Компания Valve сделала неожиданный шаг – в бета-версии Proton 11.0 появилась поддержка Arm-процессоров под Linux. Это выглядит как техническая деталь, но на практике она открывает совершенно новые сценарии использования Steam, сообщает 24 Канал.

Действительно ли Steam теперь можно запустить на Switch?

Похоже, что да. Первыми это доказали энтузиасты: им удалось запустить интерфейс Steam на портативной консоли Nintendo Switch. О своем успехе они рассказали в соцсети Blue Sky на странице aagaming. Для этого использовали сборку Proton для Arm вместе с адаптированной средой Steam Runtime и каталогом compatibilitytools.d, который позволяет запускать игры через этот клиент.

Ключевым элементом стал новый модуль FEX 2604. Именно он отвечает за эмуляцию – позволяет запускать игры, созданные для x86-систем Windows, на устройствах с Arm-архитектурой под Linux. Фактически это мост между двумя разными мирами: классическим ПК-геймингом и мобильными чипами.

Пока речь идет лишь о ранней бета-версии, но уже понятно, что потенциал огромный. Речь идет не только о Switch – аналогичный подход может работать на устройствах от Retroid, AYN или Ayaneo, которые также используют Arm-решения.

Отдельное внимание привлекает вероятная причина появления этой функции. По данным инсайдеров, Valve может готовить новое VR-устройство под названием Steam Frame. Оно якобы получит мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Хотя гарнитура ориентирована на стриминг, ее аппаратные возможности позволяют запускать игры локально.

Это уже подтверждено на практике: на таком устройстве удалось запустить Hades II – игру, рассчитанную на x86-процессоры – с довольно стабильной производительностью в разрешении 1400p.

Параллельно Valve формирует список проверенных игр для будущего устройства – по аналогии с сертификацией для Steam Deck. Это означает, что пользователи заранее будут знать, какие проекты будут работать нативно, а какие придется запускать через стриминг с ПК.

Обновление Proton 11 также принесло расширенный список совместимых игр. Среди них – проекты серий Resident Evil и Dino Crisis, а также Warhammer: Vermintide 2, Shogun: Total War и Breath of Fire IV. Кроме того, разработчики исправили ряд ошибок – в частности проблемы с оверлеем Steam в играх EA и сбои при воспроизведении вступительных роликов в Crimson Desert.

Сейчас запуск Steam на Switch выглядит как эксперимент энтузиастов, но уже вскоре это может стать полноценной частью экосистемы компании.