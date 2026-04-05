Nintendo имеет в своем портфолио немало всемирно известных франшиз, но одним из первых мега успехов студии стала игра под названием Donkey Kong, сообщает 24 Канал.

Donkey Kong могла называться совсем иначе?

В сети появились документы из судебного дела 1982 года, в котором Universal Studios обвиняли Nintendo в плагиате из-за выпуска аркадной игры, титульный герой которой слишком напоминал Кинг Конга.

Ими поделился блогер Gaming Historian в своем прощальном видео на YouTube.

Записи раскрыли до сих пор не известную информацию о создании Donkey Kong (1981), в частности другие варианты названия проекта над которыми размышлял Шигеру Миямото и его коллеги.

Как оказалось, среди них были такие:

Kong on the Run;

Kong Chase;

Attack of the Kong.

Интересно, что в перечне опций была одна, которая и вовсе не имела слова "Kong" – Build On.

В конце концов, финальный "тайтл" придумал не Миямото, а Шинчи Тодори, сообщает Insider Gaming.

Неизвестно как сложилась бы судьба студии и самой игры, если бы разработчики выбрали другой вариант, но в наше время Донки Конг является одним из самых известных персонажей Nintendo и недавно получил собственную игру для Nintendo Switch 2 под названием Donkey Kong Bananza.

