Nintendo має у своєму портфоліо чимало всесвітньовідомих франшиз, але одним з перших мега успіхів студії стала гра під назвою Donkey Kong, повідомляє 24 Канал.

Donkey Kong могла називатися зовсім інакше?

У мережі з'явилися документи з судової справи 1982 року, в якій Universal Studios звинувачували Nintendo у плагіаті через випуск аркадної гри, титульний герой якої надто нагадував Кінг Конга.

Ними поділився блогер Gaming Historian у своєму прощальному відео на YouTube.

Записи розкрили досі не знану інформацію про створення Donkey Kong (1981), зокрема інші варіанти назви проєкту над якими розудмував Шігеру Міямото та його колеги.

Як виявилося, серед них були такі:

Kong on the Run;

Kong Chase;

Attack of the Kong.

Цікаво, що в переліку опцій була одна, яка й зовсім не мала слова "Kong" – Build On.

Зрештою, фінальний "тайтл" придумав не Міямото, а Шінчі Тодорі, повідомляє Insider Gaming.

Невідомо як склалася би доля студії та самої гри, якби розробники обрали інший варіант, але у наш час Донкі Конг є одним із найвідоміших персонажів Nintendo і нещодавно отримав власну гру для Nintendo Switch 2 під назвою Donkey Kong Bananza.

