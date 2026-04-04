У рамках "Фестивалю будинків і осель" у цифровому магазині відеоігор Steam можна отримати копію легендарної гри, інформує 24 Канал.
House Flipper безплатно в Steam?
До 20:00 за київським часом 6 квітня на платформі Valve проходить безплатна роздача відомої House Flipper, 2018 року випуску.
Цей симулятор ремонту дозволить вам уявити себе акулою будівельного бізнесу, рятуючи найзанедбаніші будинки.
Купуйте, ремонтуйте і перебудовуйте домівки. Вдихайте в них нове життя і продавайте з прибутком!,
– йдеться в описі проєкту в Steam.
Проєкт заслужив любов величезної кількості геймерів, адже є, ймовірно, найкращим представником подібного жанру.
Про це свідчать оцінки House Flipper у самому Steam, де рейтинг забавки знаходиться на відмітці у "дуже схвальні", а 94% оглядів є позитивними.
Слід зазначити, що на платформі дарують "базову" версію, а окрім неї гра має велику кількість DLC, які додають нові елементи в ігровий процес. На комплект з доповненнями зараз діє знижка у 20%, тож якщо вам сподобається "голий" продукт – можете задуматися про їхнє придбання.
Додатково вартою уваги робить гру наявність української текстової локалізації.
Польський погляд на симулятор ремонту:
Свого часу соцмережі підкорив симулятор ремонту від польських інді-розробників під назвою Majster Symulator.
Проєкт, на відміну від House Flipper, має на меті продемонструвати більш гумористичний погляд на роботу будівельників, передаючи вайб "східної Європи".
З часом гра змінила назву на Low-Budget Repairs, але досі так і не вийшла у Steam, хоча розробники обіцяють випустити її у 2026 році.